За лето было установлено 13 температурных рекордов.

В этом году лето в Киеве оказалось одним из самых жарких с 19 века. Об этом сообщает Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции, средняя температура воздуха нынешнего лета в Киеве составила +21,6 ºС, что на 1,2 ºС превысило климатическую норму и обеспечило шестую позицию среди самых теплых в столице с 1881 года. По данным синоптиков, наибольшее положительное отклонение от климатической нормы было в августе.

Как сообщается, холоднее всего было 4 июня, когда температура под утро опустилась до +7,9°С, а самым жарким и рекордным оказалось 29 августа, когда температура после полудня поднялась до +35,9°С.

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Всего за лето установлено 13 температурных рекордов, один из них в июне, все остальные - в августе.

Количество осадков за лето на проспекте Науки составило 242 мм, или 122% климатической нормы. Больше всего их выпало в июле - две месячные нормы.

Рекордный август-2023 в Киеве

Напомним, август-2023 в Киеве оказался одним из самых жарких за всю историю и самым сухим с 1891 года.

Средняя за месяц температура воздуха в стлице равнялась +23,8°С, что на 3,4°с выше климатической нормы. С месяц в Киеве было зафиксировано 12 температурных рекордов

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