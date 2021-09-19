Осадки ожидаются практически по всей стране, лишь на юге их будет поменьше.

Сегодня, 19 сентября, в Украину ворвется похолодание. В некоторых западных областях температура опустится до +9°...+11° днем и до +5° ночью. При этом дожди продолжат поливать Украину. Осадки ожидаются практически повсеместно, сухо будет лишь на юге и в Черниговской области.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня очень сильно похолодает. Температура опустится до +9°...+13° днем, а ночью ожидается +5°...+8°. Дожди продолжатся, но они будут ослабевать.

На севере Украины сегодня +13°...+18°. Теплее всего будет в Сумской области. Дожди и ливни ожидаются везде, кроме Черниговской области.

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В центральных областях сегодня +20°...+23°, однако в Винницкой области будет прохладнее, около +13°. Так само будут лить дожди.

На востоке страны сегодня столбики термометров покажут +20°...+21°, ожидаются ливни.

Наиболее мягкая сегодня погода ожидается на юге Украины. Здесь дожди ожидаются лишь в Запорожской области и в Крыму, а воздух прогреется до комфортных +22°...+24°.

Напомним, по словам замначальника отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Натальи Голени, ухудшение погоды продержится в Украине недолго.

"Мы предполагаем, что в конце сентября, 25 числа, дождей уже не будет и солнышко прогреет воздух до нормальных отметок", - обнадежила она.

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Автор: Екатерина Лиманская