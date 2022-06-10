На выходных в Украине будет на 2-4 градуса теплее нормы.

В ближайшие выходные в Украине ожидается жаркая погода, местами пройдут локальные ливни в сопровождении гроз и шквалов.

Об этом рассказал синоптик Игорь Кибальчич, передает meteoprog.

По его словам, процессы в атмосфере будут характеризоваться очень слабыми изменениями: явно выраженных циклонов и антициклонов не ожидается.

"Температура воздуха окажется на 2-4 °С выше климатической нормы и будет соответствовать более июльским показателям", - рассказал синоптик.

Он рассказал, что в дневное и вечернее время во многих областях Украины будут развиваться кучево-дождевые облака, которые станут причиной локальных дождей в сопровождении гроз, а местами также града и шквалистого усиления ветра.

Напомним, этим летом в Украине ожидаются аномально высокие температуры особенно в западных областях.

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