Прогноз погоды в Украине на 5 мая / фото УНИАН
В среду, 5 мая, практически по всей Украине выглянет солнце. Средняя температура по стране составит +19°, и только в Одессе будет холоднее всего - не выше +16°. Осадков не ожидается.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
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- В Киеве - солнечно. Температура воздуха ночью +9°, днем +20°.
- Во Львове в среду ожидается солнечная погода, ночью +5°, днем +19°.
- В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +20°.
- В Ривне в среду - солнечно, ночью +7°, днем +21°.
- В Тернополе 5 мая ночью будет +6°, днем +20°, малооблачно.
- В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +20°.
- В Ивано-Франковске сегодня ожидается солнечная погода, ночью +7°, днем +21°.
- В Черновцах в среду - солнечно, ночью +8°, днем +21°.
- В Виннице сегодня облачно с прояснениями, +8°...+19°.
- В Житомире в среду - облачно, температура ночью +9°, днем +20°.
- В Черкассах - малооблачно, ночью +9°, днем +20°.
- В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +20°.
- В Полтаве сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+18°.
- В Одессе 5 мая - солнечно, температура ночью +10°, днем +16°.
- В Херсоне в среду ночью +6°, днем +20°, солнечно.
- В Николаеве сегодня будет малооблачно, ночью +8°, днем +19°.
- В Запорожье - солнечно, температура ночью +6°, днем +18°.
- В Сумах сегодня малооблачно, температура воздуха +10°...+19°.
- В Харькове - солнечно, температура ночью +8°, днем +18°.
- В Днепре - солнечно, температура ночью +7°, днем +18°.
- В Симферополе в среду - солнечно, +5°...+19°.
- В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +19°.
- В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +20°.
Народные приметы 5 мая
5 мая - День Луки. Крестьяне сажали лук. Об этом говорили: "Лук - как татарин: как снег сошел - так он и тут".
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