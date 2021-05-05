Осадки полностью покинут страну.

В среду, 5 мая, практически по всей Украине выглянет солнце. Средняя температура по стране составит +19°, и только в Одессе будет холоднее всего - не выше +16°. Осадков не ожидается.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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В Киеве - солнечно. Температура воздуха ночью +9°, днем +20°.

Во Львове в среду ожидается солнечная погода, ночью +5°, днем +19°.

В Луцке будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +20°.

В Ривне в среду - солнечно, ночью +7°, днем +21°.

В Тернополе 5 мая ночью будет +6°, днем +20°, малооблачно.

В Хмельницком сегодня будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +20°.

В Ивано-Франковске сегодня ожидается солнечная погода, ночью +7°, днем +21°.

В Черновцах в среду - солнечно, ночью +8°, днем +21°.

В Виннице сегодня облачно с прояснениями, +8°...+19°.

В Житомире в среду - облачно, температура ночью +9°, днем +20°.

В Черкассах - малооблачно, ночью +9°, днем +20°.

В Кропивницком - облачно с прояснениями, температура ночью +8°, днем +20°.

В Полтаве сегодня облачно с прояснениями, температура воздуха +8°...+18°.

В Одессе 5 мая - солнечно, температура ночью +10°, днем +16°.

В Херсоне в среду ночью +6°, днем +20°, солнечно.

В Николаеве сегодня будет малооблачно, ночью +8°, днем +19°.

В Запорожье - солнечно, температура ночью +6°, днем +18°.

В Сумах сегодня малооблачно, температура воздуха +10°...+19°.

В Харькове - солнечно, температура ночью +8°, днем +18°.

В Днепре - солнечно, температура ночью +7°, днем +18°.

В Симферополе в среду - солнечно, +5°...+19°.

В Краматорске будет облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +19°.

В Северодонецке - облачно с прояснениями, температура ночью +5°, днем +20°.

Народные приметы 5 мая

5 мая - День Луки. Крестьяне сажали лук. Об этом говорили: "Лук - как татарин: как снег сошел - так он и тут".

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Автор: Елена Пилипчак