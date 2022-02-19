Осадки ожидаются на западе, севере, а также местами в центральных областях Украины.

Сегодня в Украине немного потеплеет, Местами столбики термометров покажут +9°...+11°. По всей стране будет небольшая облачность, однако на западе, севере, местами в центре, а также в Харьковской области ожидаются дожди.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Так, жителей западных областей сегодня ждет много осадков. Небольшие дожди будут везде, кроме Волынской области - здесь вероятность осадков меньше. Днем столбики термометров покажут +7°...+11°. Теплее всего будет в Ивано-Франковской области.

На севере Украины сегодня также будет много дождей, а в Сумской области - возможен мокрый снег. Температура днем ожидается в пределах +4°...+8°.

Жителей Центра ждет небольшая облачность. Температура будет колебаться в пределах +5°...+9°. Дожди ожидаются в Винницкой, Черкасской и Полтавской областях.

На востоке Украины сегодня осадки будут лишь в Харьковской области, где воздух прогреется лишь до +5°. На остальной территории - сухо, небольшая облачность, до +9°.

На юге Украины ожидается от +8° до +10°. Без осадков.

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