Сегодня в столице станет еще теплее.

Сегодня, 17 марта, в Киеве станет еще теплее. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Утром в столице будет +5°...+7°, днем воздух прогреется до +13°. Весь день в столице будет пасмурно, а вечером ожидается дождь. Несмотря на это, воскресенье в Киеве будет самым теплым днем из ближайших, ведь с понедельника ожидается новое резкое похолодание.

Ветер сегодня будет переменных направлений, 5-10 м/с. Атмосферное давление пониженное, 745-747 миллиметров ртутного столба.

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Погода в Украине - прогноз на 17 марта

По данным Украинского гидрометцентра, сегодня в Украине будет облачно с прояснениями.

В западных, днем и Винницкой, Житомирской и Киевской областях пройдет дождь. В Карпатах осадки будут с мокрым снегом. На остальной территории сохранится погода без существенных осадков.

Ночью и утром в южных и центральных областях местами ожидается туман. Ветер будет юго-западный, в западных областях с переходом на северо-западный. Скорость ветра составит 5-10 м/с.

Температура ночью ожидается на уровне +1°...+6°, днем воздух в Украине прогреется до +8°...+13°. В Карпатах в течение суток будет от 1° мороза до 4° тепла.

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