На западе станет прохладнее, а на остальной территории потеплеет до +7°...+13°.

В воскресенье, 17 марта, погода в Украине будет нестабильной. Во многих областях пройдут дожди. На западе после теплой субботы ожидается снижение температуры, а на остальной территории столбики термометров покажут +7°...+13°. Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня ожидается похолодание. Температура снизится на несколько градусов, по сравнению с теплой субботой, и установится на уровне +7°...+9°. Только на Закарпатье воздух прогреется до +11°. Тут повсеместно пройдут дожди.

На севере Украины будет преимущественно переменная облачность и сухо, только в Житомирской области будет пасмурно и пройдут дожди. Температура ожидается от +8° до +13°.

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Жителей востока ждет температура от +7° до +9°. В Харьковской области ожидается дожди. На остальной территории будет сухо.

В центральной части Украины также местами пройдут небольшие дожди. Ожидается переменная облачность и температура +10°...+12°.

Жителей юга Украины сегодня ждет сухая погода с небольшой облачностью, только в Крыму могут покапать небольшие дожди. Воздух тут прогреется до +9°...+11°.

Приметы погоды 17 марта

В этот день следует обратить внимание на вечернее небо. Если облаков нет, и звезды яркие и хорошо видно, то лето будет плодородным.

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