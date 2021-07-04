Сегодня во многих областях Украины ожидаются ливни, местами - грозы. Теплее всего будет в центре и на востоке страны, на западе - до +21°...+24°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В западных областях сегодня ожидаются ливни, во Львовской и Волынской - небольшие дожди. В течение дня воздух максимально прогреется до +24°.
На севере Украины будет теплее, до +26°. Осадки ожидаются в Киевской, Сумской и Черниговской областях.
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В восточных областях воздух прогреется до +29°...+33°. Ожидается много дождей, местами - грозы.
Аналогичная погода будет и в центральных областях. Здесь максимальная температура составит +28°. Ожидаются грозы и дожди.
На юге и в Крыму - прохладнее. Столбики термометров покажут +24°...+25°. В Одесской области и Симферополе - ливни, на остальной территории - грозы.
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