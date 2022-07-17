В некоторых областях ожидаются грозы. Температура снизится практически по всей стране.

В воскресенье, 17 июля, в Украине ожидается небольшое похолодание. Температура снизится на пару градусов практически по всей стране. Сильная жара до +30°...+31° ожидается лишь на крайнем востоке и в Крыму. В центральных областях будет комфортная температура, а на севере и западе Украины - даже прохладно, +19°...+22° днем.

Осадков станет больше. Сегодня небольшие дожди, местами - с грозами, ожидаются на северо-западе, в некоторых центральных, восточных и южных областях.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Жителей западных областей сегодня ждет прохладный день. Столбики термометров покажут всего +19°...+23°, лишь на Закарпатье воздух прогреется до более комфортных +24°. Во Львовской, Волынской и Ривненской областях пройдут небольшие дожди. На остальной территории - без существенных осадков.

На севере Украины сегодня будет самая прохладная погода по стране. Здесь столбики термометров покажут лишь +19°...+22°. На Черниговщине ожидаются дожди, на остальной территории будет сухо, небольшая облачность.

В центральных областях тепло распределится неравномерно. Прохладнее всего будет в Винницкой и Полтавской области, где воздух прогреется до +22°. На остальной территории температура будет более комфортной, +24°...+27°. В Черкасской и Кировоградской областях ожидаются дожди с грозами.

На Востоке сегодня также ожидаются температурные контрасты. Так, в Харьковской области температура поднимется всего до +24°, а в Луганской и Донецкой - до +28°...+31° и пройдут дожди с грозами.

На юге Украины сегодня будет теплее всего. Здесь воздух прогреется до +26°...+29°, лишь в крыму ожидается 30-градусная жара. Местами - дожди с грозами.

Вас также могут заинтересовать новости: