В большинстве областей ожидается солнечная погода, без осадков.

Сегодня, 30 октября, в большинстве областей Украины будет ясная и безоблачная погода. Лишь на Юго-востоке, местами в Центре и на Севере будет небольшая облачность. Максимально столбики термометров поднимутся до +15...+17°. Без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Теплее всего сегодня будет в западных областях. Здесь воздух прогреется до +15°...+17°. Весь день ожидается ясная и безоблачная погода.

Жителей северных областей сегодня ждет небольшая облачность, в Житомирской области - ясно и безоблачно. Столбики термометров в течение дня покажут +12°...+15°.

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В Центре - чуть прохладнее, +12°...+14°. Здесь также ожидается ясная и безоблачная погода, лишь местами будет небольшая облачность.

На Востоке сегодня прохладнее всего. Воздух максимально прогреется до +13°...+14°, небольшая облачность, в Харьковской области - ясно и безоблачно.

На Юге сегодня будет преобладать небольшая облачность. Температура ожидается на уровне +13°...+16°. В Крыму - до +15°, ясно и безоблачно.

Напомним, ранее синоптик Наталья Диденко предупредила о туманах и порывистом ветре на выходных.

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Автор: Екатерина Лиманская