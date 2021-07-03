Во многих областях ожидаются дожди, местами - с грозами.

Сегодня, 3 июля, в Украину ворвётся похолодание: в западных областях температура днем опустится до +21°. При этом на востоке страны будет по-прежнему жарко - до +32°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе ночью столбики термометров опустятся до +12°, а днем максимально поднимутся до +21°...+22°. Во Львове ожидается небольшой дождик, а в Черновцах - ливень.

На севере Украины воздух прогреется до +28°. В Черниговской области - небольшие дожди, в Сумах - ливень.

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Совершенно другая погода ожидает жителей востока страны. Здесь будет жарко, +29°...+32°. Но в большинстве областей ожидаются ливни и грозы.

В центре Украины также будет дождливо. Воздух прогреется до +28°.

А жителей Крыма и юга Украины ожидают +27°...+29. Также прогнозируется много осадков.

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Автор: Екатерина Лиманская