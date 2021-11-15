Без осадков, но весь день небо будет затянуто облаками.

В понедельник, 15 ноября, в Киеве ожидается пасмурная погода, а небо будет весь день затянуто облаками. Без осадков.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В течение дня воздух максимально прогреется лишь до +5°, а ночные морозы достигнут -5°.

Добавит ощущение холода северо-восточный ветер, скорость которого будет на уровне 3,4 - 4,3 м/с.

Атмосферное давление будет около нормы, 759-763 миллиметра ртутного столба.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +8°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -5°, днем +6°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью -6°, днем +5°.

В Тернополе 15 ноября ночью будет -5°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +8°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+14°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -2°, днем +7°.

В Виннице сегодня будет -6°...+5°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -5°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +5°.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +5°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...+3°.

В Одессе 15 ноября - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +9°.

В Херсоне в понедельник ночью -4°, днем +7°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -4°, днем +6°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит -6°...+2°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем +4°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -3°...+7°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью -5°, днем +3°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем +3°.

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Автор: Екатерина Лиманская