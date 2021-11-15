В понедельник, 15 ноября, в Киеве ожидается пасмурная погода, а небо будет весь день затянуто облаками. Без осадков.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
В течение дня воздух максимально прогреется лишь до +5°, а ночные морозы достигнут -5°.
Добавит ощущение холода северо-восточный ветер, скорость которого будет на уровне 3,4 - 4,3 м/с.
Атмосферное давление будет около нормы, 759-763 миллиметра ртутного столба.
Погода в Украине 15 ноября
Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +8°.
В Луцке - небольшая облачность, ночью -5°, днем +6°.
В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью -6°, днем +5°.
В Тернополе 15 ноября ночью будет -5°, днем +7°, облачно с прояснениями.
В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +5°.
В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +8°.
В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+14°, ясно и безоблачно.
В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -2°, днем +7°.
В Виннице сегодня будет -6°...+5°, небольшая облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью -5°, днем +3°, облачно с прояснениями.
В Черкассах будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +5°.
В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +5°, небольшая облачность.
В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...+3°.
В Одессе 15 ноября - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +9°.
В Херсоне в понедельник ночью -4°, днем +7°, небольшая облачность.
В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +6°.
В Запорожье температура ночью -4°, днем +6°, небольшая облачность.
В Сумах температура воздуха составит -6°...+2°, небольшая облачность.
В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +3°.
В Днепре температура ночью будет -4°, днем +4°, небольшая облачность.
В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -3°...+7°.
В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью -5°, днем +3°.
В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем +3°.
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