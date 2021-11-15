В большинстве областей ожидается небольшая облачность, без осадков.

Сегодня в Украину нагрянет похолодание. Температура снизится по всей стране: местами воздух прогреется лишь до +2°...+4°, а ночные морозы достигнут -4°...-6°. При этом теплее всего будет на Закарпатье - до +14°. В большинстве областей ожидается небольшая облачность, без осадков.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве сегодня будет небольшая облачность. Температура воздуха ночью -5°, днем +3°.

Во Львове в пятницу будет облачно с прояснениями. Ночью -2°, днем +8°.

В Луцке - небольшая облачность, ночью -5°, днем +6°.

В Ривне в понедельник ожидается небольшая облачность, ночью -6°, днем +5°.

В Тернополе 15 ноября ночью будет -5°, днем +7°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком сегодня будет небольшая облачность, ночью -5°, днем +5°.

В Ивано-Франковске будет облачно с прояснениями, ночью -2°, днем +8°.

В Ужгороде столбики термометров покажут -1°...+14°, ясно и безоблачно.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, ночью -2°, днем +7°.

В Виннице сегодня будет -6°...+5°, небольшая облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -5°, днем +3°, облачно с прояснениями.

В Черкассах будет небольшая облачность, ночью -4°, днем +5°.

В Кропивницком температура ночью будет -5°, днем +5°, небольшая облачность.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха -5°...+3°.

В Одессе 15 ноября - небольшая облачность, температура ночью -1°, днем +9°.

В Херсоне в понедельник ночью -4°, днем +7°, небольшая облачность.

В Николаеве сегодня будет небольшая облачность, ночью -3°, днем +6°.

В Запорожье температура ночью -4°, днем +6°, небольшая облачность.

В Сумах температура воздуха составит -6°...+2°, небольшая облачность.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью -4°, днем +3°.

В Днепре температура ночью будет -4°, днем +4°, небольшая облачность.

В Симферополе в понедельник будет небольшая облачность, -3°...+7°.

В Краматорске сегодня будет практически безоблачно, температура ночью -5°, днем +3°.

В Северодонецке - ясно и безоблачно, температура ночью -5°, днем +3°.

Народные приметы на 15 ноября

15 ноября - Акундина, Пигасия, Афония. Идет дождь скоро и снег выпадет. Туман понизу стелется - зима мягкой будет.

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Автор: Екатерина Лиманская