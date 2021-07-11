По всей стране столбики термометров поднимутся выше +30°, лишь в Крыму и Черновцах будет +29°.

Сегодня, 11 июля, в Украине ожидается очень жаркий день. По всей стране воздух прогреется до +30°...+33°, лишь в Крыму ожидается +29 и гроза. Также небольшой дождь может покапать во Львовской области. Спасать от жары будут лишь редкие облака.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

На западе страны воздух прогреется до +29°...+31. Во Львове возможен небольшой дождик.

В северных областях ожидается немного облачная погода, до +32°. Без осадков.

В центре Украины воздух прогреется до +32, малооблачно, а на востоке страны до +33°.

На юге также ожидается до +32, лишь в Крыму прогнозируется гроза и +29°.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Екатерина Лиманская