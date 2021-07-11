Сегодня, 11 июля, в Украине ожидается очень жаркий день. По всей стране воздух прогреется до +30°...+33°, лишь в Крыму ожидается +29 и гроза. Также небольшой дождь может покапать во Львовской области. Спасать от жары будут лишь редкие облака.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
На западе страны воздух прогреется до +29°...+31. Во Львове возможен небольшой дождик.
В северных областях ожидается немного облачная погода, до +32°. Без осадков.
В центре Украины воздух прогреется до +32, малооблачно, а на востоке страны до +33°.
На юге также ожидается до +32, лишь в Крыму прогнозируется гроза и +29°.
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