Возможно, что до конца сезона знаменитый каток в Оттаве так и не откроют.

В канадской Оттаве закрыли крупнейший в мире каток Skateway с естественным льдом из-за аномально теплой погоды, сообщает The Washington Post.

Если каток так и останется закрытым в течение сезона, который обычно длится с января по начало марта, это будет первая зима за полвека, когда местные жители останутся без этого зимнего развлечения.

Как сообщается, уникальный каток может открыться только при наличии льда "хорошего качества" толщиной не менее 12 дюймов (30 сантиметров - УНИАН). Чтобы достичь таких условий, должна быть от 10 до 14 дней подряд температура от -20 до-10 по Цельсию. Но по состоянию на начало февраля лед на поверхности канала был "опасно тонким".

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По словам ученых, к 2050-м годам зимы в Оттаве сократятся на пять недель.

Аномальное тепло сорвало горнолыжный сезон в Европе

Как сообщал УНИАН, Европа начала новый год с рекордно высокими температурами. Из-за этого некоторые горнолыжные курорты Европы вынуждены были закрыться.

В частности, под удар попали такие популярные горнолыжные страны, как Германия, Франция, Швейцария, Польша и Чехия.

Тем временем ученые говорят, что что из-за глобального потепления уже до конца столетия горнолыжный отдых в Европе в привычном виде прекратит существование.

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