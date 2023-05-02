Из-за пыльной бури видимость на одной из трасс упала почти до нуля, автомобили начали врезаться друг в друга.

Пыльная буря в Иллинойсе буквально ослепила водителей, что привело к масштабному цепному ДТП, когда десятки автомобиле врезались друг в друга. В результате аварии погибли 6 человек, сообщает Reuters.

Как сообщается, из-за пыльной бури видимость упала практически до нуля. Из-за этого на одной из трасс столкнулись от 40 до 60 легковых автомобилей и 30 коммерческих авто, в том числе многочисленные тягачи с прицепами.

В результате ДТП загорелись два большегрузных автомобиля, что еще больше усилило дымку.

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По сообщениям местных властей, более 30 человек оказались в больнице с травмами, от незначительных до опасных для жизни, а возраст пациентов варьировался от 2 до 80 лет. Жертвами инцидента стали 6 человек.

Редкое атмосферные явления в Украине

На днях в небе над Киевской областью заметили редкое атмосферное явление - лунное гало. Загадочные кольца вокруг Луны появились в небе поздно вечером 29 апреля.

Появление гало часто знаменует перемены в погоде - похолодание, движение фронтов.

А ночью 24 апреля в нескольких областях Украины можно было наблюдать редчайшее для нашей страны северное сияние.

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