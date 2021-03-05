Дожди и снег отступят: в Украине на выходных будет по-весеннему прохладно, но солнечно (карта)
В субботу осадки ожидаются только в Днепре и Запорожье.
В ближайшую субботу, 6 марта, осадки отступят. Снег ожидается только в восточных областях Украины. Температура днем составит +1°...+6°. На всей остальной территории - небольшая облачность, время от времени будет выглядывать солнце. В воскресение, 7 марта, по всей стране установится сухая погода, солнца станет значительно больше: ясная погода ожидается в западных и южных регионах.
Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.
Стало известно, какой будет погода в Украине 8 марта (карта)
- Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью -5°, днем +3°. В воскресенье погода не изменится, но немного потеплеет, температура: -1°...+5°.
- Во Львове в субботу ночью -5°, днем +3°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -3°, днем +5°, переменная облачность.
- В Луцке в субботу ночью -3°, днем +2°, облачно с прояснениями. В воскресенье - без изменений, ночью -3°, днем +3°.
- В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...+2°. В воскресенье также будет переменная облачность, температура ночью -2°, днем +4°.
- В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью -3°, днем +6°. В воскресенье ожидается -1°...+7°, солнечно.
- В Харькове в субботу - переменная облачность, температура ночью -6°, днем +1°. В воскресенье погода практически не изменится, -1°...+3°.
- В Днепре в субботу - снег, температура ночью -6°, днем +2°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит -3°...+3°.
- В Симферополе в субботу - дождь, -5°...+6°. В воскресенье -2°...+3°, переменная облачность.
- Жителям Мариуполя в субботу обещают сплошную облачность и небольшой снег с дождем, температура ночью -5°, днем +4°. В воскресенье - ясно и безоблачно. Ночью ожидается -2°, днем +5°.
- В Краматорске в субботу будет небольшая облачность и снег, температура ночью -8°, днем +3°. В воскресенье ночью -2°, днем +2°, практически безоблачно.
- В Северодонецке завтра ожидается пасмурная погода, небольшой снег с дождем, температура ночью -10°, днем +3°. В воскресенье -2°...+3°, небольшая облачность.
Погода на курортах Украины
В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно, температура до -2°. В воскресенье ожидается солнечная погода, температура ночью -11°, днем -1°.
В Моршине на Львовщине в субботу будет практически безоблачно, ночью -6°, днем +3°. В воскресенье - ясно, ночью -5°, днем до +6°.
В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, температура до +2°. В воскресенье температура днем повысится до +5°, а ночью упадет до -3°, ожидается ясная погода.
В Сваляве завтра небольшая облачность, +3°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура воздуха -8°...+5°.
В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +7°. В воскресенье погода останется та же. Температура до +8°.
В Бердянске в субботу будет облачно, температура до +5°, в воскресенье - ясно и безоблачно, ночью -1°, а днем ожидается +4°.
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- Винница+2°... -8°
- Днепр+5°... -2°
- Донецк+6°... 0°
- Житомир+3°... -6°
- Запорожье+7°... -1°
- Ивано-Франковск+5°... -6°
- Киев+3°... -6°
- Кропивницкий+4°... -3°
- Луганск+6°... -1°
- Луцк+2°... -4°
- Львов+3°... -6°
- Николаев+12°... 0°
- Одесса+10°... +1°
- Полтава+4°... -2°
- Ровно+1°... -6°
- Симферополь+13°... +4°
- Сумы+3°... -4°
- Тернополь+1°... -5°
- Харьков+4°... -3°
- Херсон+13°... 0°
- Хмельницкий+2°... -8°
- Черкассы+4°... -4°
- Чернигов+5°... -7°
- Черновцы+10°... -3°