Дожди и снег отступят: в Украине на выходных будет по-весеннему прохладно, но солнечно (карта)

В субботу осадки ожидаются только в Днепре и Запорожье.

В Украине ожидаются весенние солнечные выходные / Фото ua.depositphotos.com

В ближайшую субботу, 6 марта, осадки отступят. Снег ожидается только в восточных областях Украины. Температура днем составит +1°...+6°. На всей остальной территории - небольшая облачность, время от времени будет выглядывать солнце. В воскресение, 7 марта, по всей стране установится сухая погода, солнца станет значительно больше: ясная погода ожидается в западных и южных регионах.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, в Киеве в субботу ожидается переменная облачность, температура воздуха ночью -5°, днем +3°. В воскресенье погода не изменится, но немного потеплеет, температура: -1°...+5°.

Во Львове в субботу ночью -5°, днем +3°, облачно с прояснениями. В воскресенье ночью -3°, днем +5°, переменная облачность.

В Луцке в субботу ночью -3°, днем +2°, облачно с прояснениями. В воскресенье - без изменений, ночью -3°, днем +3°.

В Виннице в субботу будет облачно с прояснениями, температура воздуха -5°...+2°. В воскресенье также будет переменная облачность, температура ночью -2°, днем +4°.

В субботу в Одессе ожидается переменная облачность, температура ночью -3°, днем +6°. В воскресенье ожидается -1°...+7°, солнечно.

В Харькове в субботу - переменная облачность, температура ночью -6°, днем +1°. В воскресенье погода практически не изменится, -1°...+3°.

В Днепре в субботу - снег, температура ночью -6°, днем +2°. В воскресенье - облачно с прояснениями, температура составит -3°...+3°.

В Симферополе в субботу - дождь, -5°...+6°. В воскресенье -2°...+3°, переменная облачность.

Жителям Мариуполя в субботу обещают сплошную облачность и небольшой снег с дождем, температура ночью -5°, днем +4°. В воскресенье - ясно и безоблачно. Ночью ожидается -2°, днем +5°.

В Краматорске в субботу будет небольшая облачность и снег, температура ночью -8°, днем +3°. В воскресенье ночью -2°, днем +2°, практически безоблачно.

В Северодонецке завтра ожидается пасмурная погода, небольшой снег с дождем, температура ночью -10°, днем +3°. В воскресенье -2°...+3°, небольшая облачность.

Прогноз погоды в Украине на субботу, 6 марта / фото УНИАН

Прогноз погоды в Украине на воскресенье, 7 марта / фото УНИАН

Погода на курортах Украины

В Буковеле в субботу будет ясно и безоблачно, температура до -2°. В воскресенье ожидается солнечная погода, температура ночью -11°, днем -1°.

В Моршине на Львовщине в субботу будет практически безоблачно, ночью -6°, днем +3°. В воскресенье - ясно, ночью -5°, днем до +6°.

В Трускавце в субботу будет небольшая облачность, температура до +2°. В воскресенье температура днем повысится до +5°, а ночью упадет до -3°, ожидается ясная погода.

В Сваляве завтра небольшая облачность, +3°. В воскресенье - ясно и безоблачно, температура воздуха -8°...+5°.

В Затоке в субботу - ясно и безоблачно, ночью -3°, днем +7°. В воскресенье погода останется та же. Температура до +8°.

В Бердянске в субботу будет облачно, температура до +5°, в воскресенье - ясно и безоблачно, ночью -1°, а днем ожидается +4°.

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