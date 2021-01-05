Перед Рождеством украинцев порадует солнце, в нескольких областях пройдут дожди (карта)
Средняя температура ожидается на уровне +5°.
В среду, 6 января, в Украине выглянет солнце. Дожди ожидаются только на севере и в центре страны. Температурный максимум ожидается в Крыму - здесь температура повысится до +11°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Похолодание отменяется: на Рождество по всей Украине пройдут дожди (карта)
- В Киеве завтра ливень, температура воздуха ночью 0°, днем +3°.
- В Чернигове - дождь, температура воздуха ночью 0°, днем +1°.
- Во Львове в среду - переменная облачность, ночью +1°, днем +6°.
- В Луцке ожидается переменная облачность, ночью 0°, днем +6°.
- В Ривне в среду также переменная облачность, ночью 0°, днем +5°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -1°, днем +6°, переменная облачность.
- В Хмельницком завтра ночью 0°, днем +5°, малооблачно.
- В Ивано-Франковске завтра перменная облачность, ночью -1°, днем +7°.
- В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью -1°, днем +6°.
- В Виннице завтра облачно с прояснениями, -1°...+5°.
- В Житомире в среду будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура ночью -1°, днем +4°.
- В Черкассах ночью -2°, днем +5°, облачно с прояснениями.
- В Кропивницком облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.
- В Полтаве завтра дождь, температура воздуха -1°...+5°.
- В Одессе 6 января - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +8°.
- В Херсоне в среду ночью +3°, днем +8°, малооблачно.
- В Николаеве завтра ясная погода, ночью +3°, днем +8°.
- В Запорожье - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +8°.
- В Сумах завтра дождь, температура воздуха -1°...+2°.
- В Харькове - облачно, температура ночью 0°, днем +3°.
- В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°.
- В Симферополе в среду будет солнечно, +4°...+11°.
- В Краматорске - пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°.
- В Северодонецке завтра пасмурно, небольшой дождь, температура ночью 0°, днем +3°.
Сочельник. В этот день с утра начинали делать генеральную уборку, ставили тесто, мылись в бане и надевали все чистое. Рождество нельзя встречать в черной одежде, чтобы не навлечь болезни и всякие другие неприятные сюрпризы. Звездное небо в рождественский сочельник предвещает хороший урожай ягод и большой приплод у скота. С рождества до 14 января не рекомендуется выметать сор из избы. Весь мусор, собранный в кучу, надо было сжечь во дворе. Смотрят после ужина в окно: если чистое и звездное небо, то будет сухое и урожайное лето, и наоборот. Снег идет — урожай на яблоки. Наледь на деревьях — родят орехи и фрукты.
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- Винница+1°... 0°
- Днепр+3°... -1°
- Донецк+2°... -2°
- Житомир0°... -1°
- Запорожье+5°... +1°
- Ивано-Франковск+4°... -1°
- Киев+1°... -1°
- Кропивницкий+3°... +1°
- Луганск+1°... -3°
- Луцк+4°... 0°
- Львов+5°... +1°
- Николаев+7°... +3°
- Одесса+6°... +2°
- Полтава+1°... -2°
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- Тернополь+3°... +1°
- Харьков+1°... -3°
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- Хмельницкий+1°... 0°
- Черкассы+1°... -1°
- Чернигов0°... -3°
- Черновцы+3°... -1°