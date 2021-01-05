Перед Рождеством украинцев порадует солнце, в нескольких областях пройдут дожди (карта)

Средняя температура ожидается на уровне +5°.

Завтра в большинстве областей ожидается переменная облачность / фото ua.depositphotos.com

В среду, 6 января, в Украине выглянет солнце. Дожди ожидаются только на севере и в центре страны. Температурный максимум ожидается в Крыму - здесь температура повысится до +11°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Читайте также Похолодание отменяется: на Рождество по всей Украине пройдут дожди (карта)

В Киеве завтра ливень, температура воздуха ночью 0°, днем +3°.

В Чернигове - дождь, температура воздуха ночью 0°, днем +1°.

Во Львове в среду - переменная облачность, ночью +1°, днем +6°.

В Луцке ожидается переменная облачность, ночью 0°, днем +6°.

В Ривне в среду также переменная облачность, ночью 0°, днем +5°.

В Тернополе температура воздуха ночью -1°, днем +6°, переменная облачность.

В Хмельницком завтра ночью 0°, днем +5°, малооблачно.

В Ивано-Франковске завтра перменная облачность, ночью -1°, днем +7°.

В Черновцах в среду - переменная облачность, ночью -1°, днем +6°.

В Виннице завтра облачно с прояснениями, -1°...+5°.

В Житомире в среду будет облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь, температура ночью -1°, днем +4°.

В Черкассах ночью -2°, днем +5°, облачно с прояснениями.

В Кропивницком облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +5°.

В Полтаве завтра дождь, температура воздуха -1°...+5°.

В Одессе 6 января - облачно с прояснениями, температура ночью +4°, днем +8°.

В Херсоне в среду ночью +3°, днем +8°, малооблачно.

В Николаеве завтра ясная погода, ночью +3°, днем +8°.

В Запорожье - переменная облачность, температура ночью 0°, днем +8°.

В Сумах завтра дождь, температура воздуха -1°...+2°.

В Харькове - облачно, температура ночью 0°, днем +3°.

В Днепре - облачно с прояснениями, температура ночью -1°, днем +7°.

В Симферополе в среду будет солнечно, +4°...+11°.

В Краматорске - пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°.

В Северодонецке завтра пасмурно, небольшой дождь, температура ночью 0°, днем +3°.

Прогноз погоды в Украине на 6 января / фото УНИАН

Сочельник. В этот день с утра начинали делать генеральную уборку, ставили тесто, мылись в бане и надевали все чистое. Рождество нельзя встречать в черной одежде, чтобы не навлечь болезни и всякие другие неприятные сюрпризы. Звездное небо в рождественский сочельник предвещает хороший урожай ягод и большой приплод у скота. С рождества до 14 января не рекомендуется выметать сор из избы. Весь мусор, собранный в кучу, надо было сжечь во дворе. Смотрят после ужина в окно: если чистое и звездное небо, то будет сухое и урожайное лето, и наоборот. Снег идет — урожай на яблоки. Наледь на деревьях — родят орехи и фрукты.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды: