Температура упадет до 0° и в Украину придут дожди: прогноз погоды на сегодня (карта)

08:00, 30 ноября 2020
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Украицев сегодня ждет в основном облачная погода.

По стране пройдут дожди / Фото REUTERS
По стране пройдут дожди / Фото REUTERS

В понедельник, 30 ноября, воздух на юге Украины прогреется до +14°. На всей остальной территории ожидается 0°...+7°. Дожди пройдут в Сумской, Полтавской, Криворожской и Одесской областях. В Кропивницком - снег с дождем. Украицев сегодня ждет в основном облачная погода, солнце порадует только жителей Киевщины и Черниговщины. 

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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  • В Киеве сегодня солнечно, температура воздуха ночью -3°, днем +1°.
  • В Чернигове - ясная погода, температура воздуха ночью ночью -4°, днем +2°.
  • Во Львове в понедельник облачно, ночью -8°, днем 0°.
  • В Луцке облачно, ночью -4°, днем +1°.
  • В Ривне в понедельник облачно с прояснениями, ночью -6°, днем 0°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью -5°, днем 0°, облачно.
  • В Хмельницком сегодня ночью -5°, днем +1°, пасмурно.
  • В Ивано-Франковске сегодня ночью -7°, днем +2°, переменная облачность.
  • В Черновцах в понедельник облачно, ночью -5°, днем +2°.
  • В Виннице сегодня малооблачно, -5°...0°.
  • В Житомире в понедельник облачно, температура ночью -4°, днем +1°.
  • В Черкассах ночью -2°, днем +3°, облачно.
  • В Кропивницком пасмурно, ожидается снег с дождем температура ночью -1°, днем +2°.
  • В Полтаве сегодня дождливо, температура воздуха +3°...+5°.
  • В Одессе 30 ноября облачно с прояснениями, возможен ливень, температура ночью 0°, днем +3°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +5°, днем +8°, облачно.
  • В Николаеве сегодня облачно, ночью +3°, днем +6°.
  • В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +7°.
  • В Сумах сегодня возможен дождь, температура воздуха +3°...+1°.
  • В Харькове облачно, температура ночью -1°, днем +5°.
  • В Днепре пасмурно, температура ночью +1°, днем +7°.
  • В Симферополе в понедельник будет облачно, ливень, +1°...+14°.
  • В Краматорске сегодня облачно, температура ночью -2°, днем +6°. 
  • В Северодонецке сегодня облачно, температура ночью -3°, днем +5°.
Погода в Украине на 30 ноября / фото УНИАН
Погода в Украине на 30 ноября / фото УНИАН

30 ноября — Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Осоковое листья ложится лицом вверх — к студеной зиме, если изнанкой кверху — зима предполагается тепла. Погода в этот день указывает на то, какой будет погода этой зимой.

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Автор: Елена Пилипчак

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Теги: синоптикпрогноз погодыпогода в Украине
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