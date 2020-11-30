Температура упадет до 0° и в Украину придут дожди: прогноз погоды на сегодня (карта)
Украицев сегодня ждет в основном облачная погода.
В понедельник, 30 ноября, воздух на юге Украины прогреется до +14°. На всей остальной территории ожидается 0°...+7°. Дожди пройдут в Сумской, Полтавской, Криворожской и Одесской областях. В Кропивницком - снег с дождем. Украицев сегодня ждет в основном облачная погода, солнце порадует только жителей Киевщины и Черниговщины.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
"Температура будет выше, чем 30 лет назад": глава Укргидрометцентра рассказал о зиме в Украине (видео)
- В Киеве сегодня солнечно, температура воздуха ночью -3°, днем +1°.
- В Чернигове - ясная погода, температура воздуха ночью ночью -4°, днем +2°.
- Во Львове в понедельник облачно, ночью -8°, днем 0°.
- В Луцке облачно, ночью -4°, днем +1°.
- В Ривне в понедельник облачно с прояснениями, ночью -6°, днем 0°.
- В Тернополе температура воздуха ночью -5°, днем 0°, облачно.
- В Хмельницком сегодня ночью -5°, днем +1°, пасмурно.
- В Ивано-Франковске сегодня ночью -7°, днем +2°, переменная облачность.
- В Черновцах в понедельник облачно, ночью -5°, днем +2°.
- В Виннице сегодня малооблачно, -5°...0°.
- В Житомире в понедельник облачно, температура ночью -4°, днем +1°.
- В Черкассах ночью -2°, днем +3°, облачно.
- В Кропивницком пасмурно, ожидается снег с дождем температура ночью -1°, днем +2°.
- В Полтаве сегодня дождливо, температура воздуха +3°...+5°.
- В Одессе 30 ноября облачно с прояснениями, возможен ливень, температура ночью 0°, днем +3°.
- В Херсоне в понедельник ночью +5°, днем +8°, облачно.
- В Николаеве сегодня облачно, ночью +3°, днем +6°.
- В Запорожье облачно с прояснениями, температура ночью 0°, днем +7°.
- В Сумах сегодня возможен дождь, температура воздуха +3°...+1°.
- В Харькове облачно, температура ночью -1°, днем +5°.
- В Днепре пасмурно, температура ночью +1°, днем +7°.
- В Симферополе в понедельник будет облачно, ливень, +1°...+14°.
- В Краматорске сегодня облачно, температура ночью -2°, днем +6°.
- В Северодонецке сегодня облачно, температура ночью -3°, днем +5°.
30 ноября — Григория, Никона, Лазаря, Михаила. Осоковое листья ложится лицом вверх — к студеной зиме, если изнанкой кверху — зима предполагается тепла. Погода в этот день указывает на то, какой будет погода этой зимой.
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Погода в Украине
- Винница0°... -5°
- Днепр+7°... +1°
- Донецк+5°... -1°
- Житомир+1°... -4°
- Запорожье+7°... 0°
- Ивано-Франковск+2°... -7°
- Киев+1°... -3°
- Кропивницкий+2°... -1°
- Луганск+5°... -4°
- Луцк+1°... -4°
- Львов0°... -8°
- Николаев+6°... +3°
- Одесса+3°... 0°
- Полтава+5°... +3°
- Ровно0°... -6°
- Симферополь+14°... +1°
- Сумы+3°... +1°
- Тернополь0°... -5°
- Харьков+5°... -1°
- Херсон+8°... +5°
- Хмельницкий+1°... -5°
- Черкассы+3°... -2°
- Чернигов+2°... -4°
- Черновцы+2°... -5°
+10°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:+8 °
Мин./макс. температура:+4° / +19°
Влажность:80 %
Давление:752 мм
Ветер: 7.7 м/с
Вероятность осадков:79 %
Восход:07:09
Закат16:47
Видимость:16 км
Фаза луны:
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