Завтра в Украину придет тихая, почти безветренная погода - синоптик

Днем температура не поднимется выше +6°.

Завтра в стране ожидается штиль / Фото ua.depositphotos.com

В Украине завтра, 19 марта, сильного ветра и существенных осадков не ожидается. Возможен небольшой дождь или мокрый снег.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Температура воздуха в течение дня 19 марта в большинстве областей Украины ожидается в пределах +2°...+6°, в Крыму до +5°...+9°.

Ближайшей ночью в западных областях может быть до -3°...-7°.

Завтра в Киеве дневная температура воздуха будет колебаться вблизи +3°...+5°. Предполагается слабый ветер или его отсутствие.

"В субботу будет облачно, лучше прогуляться в воскресенье - в Киеве будете светить солнышко", - говорит синоптик.

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