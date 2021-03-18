Завтра в Украину придет тихая, почти безветренная погода - синоптик
Днем температура не поднимется выше +6°.
В Украине завтра, 19 марта, сильного ветра и существенных осадков не ожидается. Возможен небольшой дождь или мокрый снег.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Температура воздуха в течение дня 19 марта в большинстве областей Украины ожидается в пределах +2°...+6°, в Крыму до +5°...+9°.
Ближайшей ночью в западных областях может быть до -3°...-7°.
Завтра в Киеве дневная температура воздуха будет колебаться вблизи +3°...+5°. Предполагается слабый ветер или его отсутствие.
"В субботу будет облачно, лучше прогуляться в воскресенье - в Киеве будете светить солнышко", - говорит синоптик.
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Давление:751 мм
Ветер: 4.2 м/с
Вероятность осадков:76 %
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Видимость:16 км
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