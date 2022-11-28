Сегодня, в последний понедельник ноября, в Киеве ожидается пасмурная и довольно прохладная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.
Весь день небо в столице будет затянуто облакми, возможен дождь со снегом. Столбики термометров покажут -1°...0°, а ближе к вечеру температура поднимется до +2°.
Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный, его скорость составит 0,8 - 1,9 м/с. Атмосферное давление близко к норме - 756 миллиметрв ртутного столба.
Погода на сегодня
Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -3°, днем 0°.
В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°.
В Ривне в понедельник ожидается сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°.
В Тернополе 28 ноября ночью будет -1°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°.
В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°.
В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +5°, практически безоблачно.
В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°.
В Виннице сегодня будет -1°...0°, пасмурно, сплошная облачность.
В Житомире в понедельник будет ночью -2, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.
В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.
В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +2°...+4°, небольшой дождь.
В Одессе 28 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +8°, небольшой дождь.
В Херсоне в понедельник ночью +3°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.
В Николаеве сегодня будет сплошная облачность, ночью +2°, днем +6°, небольшой дождь.
В Запорожье температура ночью +3°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Сумах сегодня температура воздуха составит 0°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.
В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.
В Днепре температура ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.
В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +4°...+9°.
В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +2°.
В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +1°.