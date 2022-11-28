28 ноября в Киеве будет пасмурно и прохладно.

Сегодня, в последний понедельник ноября, в Киеве ожидается пасмурная и довольно прохладная погода. Об этом сообщает Погода УНИАН.

Весь день небо в столице будет затянуто облакми, возможен дождь со снегом. Столбики термометров покажут -1°...0°, а ближе к вечеру температура поднимется до +2°.

Ветер будет дуть преимущественно северо-восточный, его скорость составит 0,8 - 1,9 м/с. Атмосферное давление близко к норме - 756 миллиметрв ртутного столба.

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Во Львове в понедельник будет облачно с прояснениями. Ночью -3°, днем 0°.

В Луцке - пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°.

В Ривне в понедельник ожидается сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°.

В Тернополе 28 ноября ночью будет -1°, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Хмельницком сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем +1°.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, сплошная облачность, ночью -1°, днем 0°.

В Ужгороде сегодня столбики термометров покажут ночью -1°, днем +5°, практически безоблачно.

В Черновцах в понедельник - пасмурно, сплошная облачность, ночью -2°, днем 0°.

В Виннице сегодня будет -1°...0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Житомире в понедельник будет ночью -2, днем 0°, пасмурно, сплошная облачность.

В Черкассах сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, ночью +1°, днем +5°, небольшой дождь.

В Кропивницком температура ночью будет 0°, днем +4°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Полтаве - пасмурно, сплошная облачность, температура воздуха +2°...+4°, небольшой дождь.

В Одессе 28 ноября - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +8°, небольшой дождь.

В Херсоне в понедельник ночью +3°, днем +7°, пасмурно, сплошная облачность, сильный дождь.

В Николаеве сегодня будет сплошная облачность, ночью +2°, днем +6°, небольшой дождь.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Сумах сегодня температура воздуха составит 0°...+1°, пасмурно, сплошная облачность, мокрый снег.

В Харькове - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью -1°, днем +1°, мокрый снег.

В Днепре температура ночью будет +2°, днем +6°, пасмурно, сплошная облачность, небольшой дождь.

В Симферополе в понедельник будет облачно с прояснениями, +4°...+9°.

В Краматорске сегодня будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +2°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +2°, днем +1°.

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