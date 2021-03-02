Завтра в Киеве будет солнечно и потеплеет до +8°

Осадков не ожидается.

В Киеве ожидается ясный день / Фото REUTERS

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -1°, а днем термометры покажут +8°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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Весь день будет практически безоблачно. Без осадков.

Скорость ветра днем составит 4,3 м/с.

Атмосферное давление 755 мм ртутного столба.

Народные приметы 3 марта

3 марта - можно начинать рыболовный сезон - хорошо начинает клевать окунь. Если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или мерцают, значит, быть ветру.

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