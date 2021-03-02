Завтра в Киеве будет солнечно и потеплеет до +8°
Осадков не ожидается.
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до -1°, а днем термометры покажут +8°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Оттепель продолжается: завтра украинцев ждет теплый солнечный день (карта)
Весь день будет практически безоблачно. Без осадков.
Скорость ветра днем составит 4,3 м/с.
Атмосферное давление 755 мм ртутного столба.
Народные приметы 3 марта
3 марта - можно начинать рыболовный сезон - хорошо начинает клевать окунь. Если вечером маленькие звезды видно не слишком ярко или мерцают, значит, быть ветру.
Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:
- Синоптики рассказали, какой будет погода в марте
- Стало известно, какой будет погода в Украине 8 марта (карта)
- "В пределах 5-7 градусов": синоптик рассказал о потеплении в Украине
- Пойдет снег: в Укргидрометцентре удивили прогнозом на длинные выходные
- Антициклон принесет в Украину сухую и солнечную погоду - синоптик
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+7°... -1°
- Днепр+4°... -1°
- Донецк+4°... -1°
- Житомир+7°... -1°
- Запорожье+5°... 0°
- Ивано-Франковск+14°... -1°
- Киев+5°... -1°
- Кропивницкий+5°... -1°
- Луганск+5°... 0°
- Луцк+9°... -3°
- Львов+8°... -2°
- Николаев+8°... 0°
- Одесса+8°... +3°
- Полтава+3°... -1°
- Ровно+7°... -3°
- Симферополь+4°... -1°
- Сумы+2°... -1°
- Тернополь+8°... -2°
- Харьков+3°... -1°
- Херсон+6°... +1°
- Хмельницкий+8°... -2°
- Черкассы+4°... -1°
- Чернигов+4°... -2°
- Черновцы+12°... 0°
+3°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:-1 °
Мин./макс. температура:-2° / +7°
Влажность:52 %
Давление:756 мм
Ветер: 5.5 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:06:41
Закат18:03
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей