Завтра в Киеве - небольшая облачность, воздух прогреется до +6°

В столице завтра без осадков.

Завтра в Киеве будет теплый ноябрьский день / фото УНИАН

В понедельник, 23 ноября, в Киеве будет небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся до +6°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

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Согласно прогнозу, ночью температура составит +1°, а днем воздух прогреется максимум до +6°. Осадков не ожидается.

Ветер западного направления со скоростью до 5,2 м/с.

Атмосферное давление - 749 мм рт. ст.

Народный прогноз на 24 ноября

24 ноября — день преподобных Феодора Студита и Мартирия Зеленецкого, Мины, Виктора, Викентия, Феодора, Максима, Степаниды. С Федора Студита станет холодно и сердито. Со дня святого Феодора Студня прилетают зимние ветры, от которых бывает холодно на дворе и морозно на земле. На Студня стужа что ни день — свирепее и хуже. Федор на Федора знобит без разбора. Если день Федора Студня бывает теплым, то зима будет теплая, если же холоден, то вся зима холодная. На Федора дождь или снег — быть оттепели до Введения (4 декабря).

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