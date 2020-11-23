Завтра в Киеве - небольшая облачность, воздух прогреется до +6°

17:00, 23 ноября 2020
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В столице завтра без осадков.

Завтра в Киеве будет теплый ноябрьский день / фото УНИАН
Завтра в Киеве будет теплый ноябрьский день / фото УНИАН

В понедельник, 23 ноября, в Киеве будет небольшая облачность. Столбики термометров поднимутся до +6°.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

В Украине пройдут дожди, местами - ливни: прогноз погоды на завтра (карта)

Согласно прогнозу, ночью температура составит +1°, а днем воздух прогреется максимум до +6°. Осадков не ожидается.

Ветер западного направления со скоростью до 5,2 м/с. 

Атмосферное давление - 749 мм рт. ст.

Народный прогноз на 24 ноября

24 ноября — день преподобных Феодора Студита и Мартирия Зеленецкого, Мины, Виктора, Викентия, Феодора, Максима, Степаниды. С Федора Студита станет холодно и сердито. Со дня святого Феодора Студня прилетают зимние ветры, от которых бывает холодно на дворе и морозно на земле. На Студня стужа что ни день — свирепее и хуже. Федор на Федора знобит без разбора. Если день Федора Студня бывает теплым, то зима будет теплая, если же холоден, то вся зима холодная. На Федора дождь или снег — быть оттепели до Введения (4 декабря).

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Автор: Елена Пилипчак

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