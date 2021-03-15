Сегодня в Киеве потеплеет и столицу накроет ливень
Осадки ожидаются во второй половине дня.
Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до +1°, а днем термометры покажут +6°.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
Дожди покинули Украину: сегодня в нескольких областях выглянет солнце и потеплеет до +16° (карта)
Во второй половине дня ожидается ливень.
Скорость ветра днем составит 2,6 м/с.
Атмосферное давление 741 мм ртутного столба.
Народные приметы 15 марта
15 марта - если гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.
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Ощущается как:-2 °
Мин./макс. температура:+1° / +9°
Влажность:38 %
Давление:761 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:3 %
Восход:07:21
Закат19:16
Видимость:16 км
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