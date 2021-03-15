Сегодня в Киеве потеплеет и столицу накроет ливень

08:30, 15 марта 2021
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Осадки ожидаются во второй половине дня.

Сегодня в Киеве ожидается дождь / Фото ua.depositphotos.com
Сегодня в Киеве ожидается дождь / Фото ua.depositphotos.com

Согласно прогнозу, ночью в Киеве температура упадет до +1°, а днем термометры покажут +6°.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

Дожди покинули Украину: сегодня в нескольких областях выглянет солнце и потеплеет до +16° (карта)

Во второй половине дня ожидается ливень.

Скорость ветра днем составит 2,6 м/с.

Атмосферное давление 741 мм ртутного столба.

Народные приметы 15 марта

15 марта - если гуси смазывают перья, чистят их - быть плохой, дождливой погоде.

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Автор: Елена Пилипчак

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