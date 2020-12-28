Весна в декабре: синоптик удивила прогнозом погоды в Украине на завтра

13:32, 28 декабря 2020
41

Штормовой ветер принесет в страну теплую погоду.

Завтра ожидается сильный ветер / Фото REUTERS
Завтра ожидается сильный ветер / Фото REUTERS

Завтра в течение дня ожидается +5°...+9°, на юге +7°...+14°. И только на северо-востоке и востоке Украины будет немного свежее, днем 0°...+4°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Спасатели предупредили об ухудшении погоды: на Украину налетит штормовой ветер

Завтра также ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер.

Дожди, ночью и утром с мокрым снегом вероятны во вторник в западных областях и в северной части. На остальной территории Украины будет преобладать сухая ветреная погода.

В Киеве 29 декабря удержится сильный ветер. Ближайшей ночью ожидается дождь, местами мокрый снег, завтра днем - без существенных осадков. Температура воздуха ночью около нуля, может быть скользко, а вот днем в столице столбики термометров подскачут до +5°...+7°. 

"До конца 2020 года и в начале 2021 года в Украине будет преобладать теплая, почти весенняя погода", - подчеркнула синоптик.

Прогноз погоды на неделю: данные Погоды УНИАН

На этой неделе Украину зальет дождями и значительно потеплеет. Похолодание придет только в пятницу, 1 января 2021 года. На выходных в западных областях продолжит идти дождь.

Завтра, во вторник, значительно потеплеет, и западные, центральные и северные регионы Украины накроют дожди. В Киеве ожидается + 8°.

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодасиноптикдекабрьпрогноз погодыпогода в Одессепогода в Киевепотепление в Украинепогода во Львоведождь в Украинепрогноз погоды в Украинезима в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+3°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
67 %
757 мм
4.2 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять