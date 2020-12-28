Весна в декабре: синоптик удивила прогнозом погоды в Украине на завтра
Штормовой ветер принесет в страну теплую погоду.
Завтра в течение дня ожидается +5°...+9°, на юге +7°...+14°. И только на северо-востоке и востоке Украины будет немного свежее, днем 0°...+4°.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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Завтра также ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер.
Дожди, ночью и утром с мокрым снегом вероятны во вторник в западных областях и в северной части. На остальной территории Украины будет преобладать сухая ветреная погода.
В Киеве 29 декабря удержится сильный ветер. Ближайшей ночью ожидается дождь, местами мокрый снег, завтра днем - без существенных осадков. Температура воздуха ночью около нуля, может быть скользко, а вот днем в столице столбики термометров подскачут до +5°...+7°.
"До конца 2020 года и в начале 2021 года в Украине будет преобладать теплая, почти весенняя погода", - подчеркнула синоптик.
Прогноз погоды на неделю: данные Погоды УНИАН
На этой неделе Украину зальет дождями и значительно потеплеет. Похолодание придет только в пятницу, 1 января 2021 года. На выходных в западных областях продолжит идти дождь.
Завтра, во вторник, значительно потеплеет, и западные, центральные и северные регионы Украины накроют дожди. В Киеве ожидается + 8°.
- Винница+6°... +5°
- Днепр+1°... -2°
- Донецк0°... -4°
- Житомир+5°... +4°
- Запорожье+2°... -1°
- Ивано-Франковск+7°... +2°
- Киев+3°... +1°
- Кропивницкий+4°... 0°
- Луганск-4°... -5°
- Луцк+6°... +5°
- Львов+6°... +4°
- Николаев+5°... +2°
- Одесса+7°... +6°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно+5°... +4°
- Симферополь+13°... +4°
- Сумы-3°... -5°
- Тернополь+6°... +5°
- Харьков-2°... -4°
- Херсон+5°... +2°
- Хмельницкий+7°... +5°
- Черкассы+2°... 0°
- Чернигов+2°... 0°
- Черновцы+7°... +4°