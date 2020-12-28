Весна в декабре: синоптик удивила прогнозом погоды в Украине на завтра

Штормовой ветер принесет в страну теплую погоду.

Завтра ожидается сильный ветер / Фото REUTERS

Завтра в течение дня ожидается +5°...+9°, на юге +7°...+14°. И только на северо-востоке и востоке Украины будет немного свежее, днем 0°...+4°.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

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Завтра также ожидается сильный, до штормовых порывов, юго-восточный ветер.

Дожди, ночью и утром с мокрым снегом вероятны во вторник в западных областях и в северной части. На остальной территории Украины будет преобладать сухая ветреная погода.

В Киеве 29 декабря удержится сильный ветер. Ближайшей ночью ожидается дождь, местами мокрый снег, завтра днем - без существенных осадков. Температура воздуха ночью около нуля, может быть скользко, а вот днем в столице столбики термометров подскачут до +5°...+7°.

"До конца 2020 года и в начале 2021 года в Украине будет преобладать теплая, почти весенняя погода", - подчеркнула синоптик.

Прогноз погоды на неделю: данные Погоды УНИАН

На этой неделе Украину зальет дождями и значительно потеплеет. Похолодание придет только в пятницу, 1 января 2021 года. На выходных в западных областях продолжит идти дождь.

Завтра, во вторник, значительно потеплеет, и западные, центральные и северные регионы Украины накроют дожди. В Киеве ожидается + 8°.