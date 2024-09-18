В Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето, а солнечная погода продержится до 25-го сентября.

Этой осенью в Украине среднемесячная температура воздуха будет на 2-3 градуса выше нормы. Об этом сообщила синоптик Укргидрометцентра Наталья Птуха, информирует Суспільне.

Она отметила, что в Украине до сих пор продолжается метеорологическое лето, а солнечная погода продержится до 25-го сентября.

"В ноябре уже немножечко будем приближаться ближе к климатической норме, но все же все равно несколько может быть он выше (по температурным показателям - УНИАН)", - прогнозирует Птуха.

По ее словам, в сентябре, как и летом, в Украине наблюдается дефицит осадков, но уже в октябре и ноябре он должен приблизиться к норме.

"У нас действительно больше становится периодов с более высокими значениями температуры. Это лето было ярким примером, у нас была мощная волна тепла. И, в принципе, последние годы у нас любой сезон становится довольно теплым. А периодов с холодными днями становится все меньше и они становятся все более короткими и не такими длительными, не столь интенсивными", - констатировала синоптик.

Она также спрогнозировала, что зимой все же могут быть холодные периоды и морозы, но чаще погода будет "более мягкой" и теплой.

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