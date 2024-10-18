До конца месяца ожидаются достаточно комфортные показатели температуры как для октября.

В первых числах ноября может образоваться циклон, который принесет дождь, местами с мокрым снегом. Об этом во время брифинга рассказала Наталья Птуха, пресс-секретарь Украинского гидрометеорологического центра.

Она рассказала, что текущее снижение температуры в Украине вызвано приходом антициклона, поступлением холодной воздушной массы из северных широт.

"В большинстве регионов Украины сейчас ощутимое снижение температуры и также заморозки. Заморозки у нас в ночные часы І-го и ІІ-го уровней опасной. Это означает, что как на почве, так и в воздухе они могут быть. Вот эти ближайшие две ночи у нас будут достаточно интенсивные эти заморозки", - сказала эксперт.

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Птуха добавила, что речь может идти о 0...-5 градусов в разных регионах Украины. Обойдут заморозки разве что юго-восток Украины в ближайшую ночь. Но в дальнейшем заморозки не ожидаются только на побережье морей, речь идет о ночи на 20 октября.

"Начиная с третьей декады октября у нас определенное повышение температуры все же может быть. По крайней мере где-то с 22 числа будет определенное изменение конфигурации барических образований на территории Украины и, соответственно, уже будет изменение воздушных масс", - сказала она.

Так, синоптик добавила, что речь не идет о каких-то очень ощутимых изменениях, но ожидается, что уже не будет ночных заморозков, а если они и будут, то только на поверхности почвы и достаточно локально.

Ночная температура будет тогда удерживаться уже немного выше: +2...+7, до +8. А дневная с 22 октября в большинстве регионов будет +11...+16 градусов. "То есть, в принципе, для октября это достаточно комфортные показатели температуры", - рассказала Птуха.

В то же время в конце октября уже будут определенные перестройки синоптических процессов из-за поступления атмосферных фронтов. "Но начиная, как сейчас есть погода, и по крайней мере до 30 числа у нас будет удерживаться погода без осадков и свеженький воздух. Сейчас - прохладный, даже с заморозками. Потом немножечко он будет теплеть", - сказала эксперт.

На вопрос, когда ожидать снег в разных регионах Украины, не считая Карпаты, где снег уже выпал, синоптик отметила, что в ближайшей перспективе не ожидаются такие осадки, чтобы удерживался длительный снежный покров:

"До конца октября вообще у нас без осадков. А как раз таки в первых числах ноября уже будет изменение синоптической ситуации и там действительно может на территории Украины, по расчетам, которые есть на сегодня, образоваться циклон. И он может уже принести осадки по крайней мере смешанной фазы: это, то есть, дождь, местами с мокрым снегом".

Говоря об отопительном сезоне, Птуха отметила, что в последние годы он сократился на 10-15 дней, в частности потому что осенью начало отопительного сезона откладывается из-за продолжения теплого периода.

Погода в Украине - прогноз на выходные

Как сообщал УНИАН, синоптик Наталья Диденко заявила, что на выходных в Украине ожидается холодная погода с туманами и заморозками, а местами - дождями.

По ее словам, дожди могут пройти в Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской областях и в Крыму. На остальной территории 19 и 20 октября будет преобладать сухая погода с солнечными прояснениями. Впрочем, в западной части страны будут туманы со снижением видимости до 300-500 метров. Ночью заморозки - повсеместно, кроме юго-востока Украины.

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