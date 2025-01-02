Наиболее экстремальной погода будет в Закарпатье и в самих Карпатах.

В пятницу, 3 января, Украина почувствует смену погодных фронтов. В Укргидрометцентре обещают дожди и даже снегопады.

Так, ночью в западных и северных областях, а также в Винницкой области ожидается небольшой мокрый снег и дождь. Днем такая погода накроет уже почти всю территорию Украины, кроме юго-востока. На дорогах западных и северных областей местами будет гололедица.

В Гидрометцентре также отдельно предупредили, что на Закарпатье ночью 3 января ожидают значительный дождь и мокрый снег, а в Карпатах - значительный снег и метель. Установлен I уровень опасности, желтый.

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Температура ночью и днем в Украине ожидается от -3° до +2°. В центральных областях будет до 5° тепла, а на юге и востоке страны ночью ожидают 1-6° тепла, а днем до 5-10°. В Карпатах температура в течение суток 1-6° мороза.

В течение суток ветер будет 7-12 м/с, направление - юго-западный с переходом на северо-западный. Ночью в Карпатах прогнозируют порывы ветра в 20-25 м/с.

На Киевщине и в столице в пятницу ожидается облачная погода с небольшим мокрым снегом. На дорогах местами гололедица. Температура ночью и днем будет колебаться от 3° мороза до 2° тепла. В самом Киеве ночью и днем около 0°.

Погода в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, 2024 год стал самым теплым в Киеве за время проведения наблюдений. Среднегодовая температура составила +11,4°C, что на 2,4°C выше климатической нормы. Наибольшие отклонения зафиксированы в феврале и сентябре, - 5,2°C и 5,7°C соответственно.

Также мы рассказывали, что в ближайшие дни погода в Украине станет ощутимо прохладнее. И хотя снег будет выпадать, устойчивого снежного покрова все равно не будет.

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