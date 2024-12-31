Ожидаются сильные порывы ветра.

Новый год в Украине начнется с настоящей весенней погоды - 1 и 2 января будут удивительно теплыми. Таким прогнозом поделилась на своей странице в Facebook синоптик Наталья Диденко.

Так, Диденко отмечает, что в первый день нового года температура воздуха составит +5...+9 градусов, а в южной части +9...+12 градусов. Осадков завтра не ожидается.

При этом на следующий день, 2 января, в Украине еще больше потеплеет, до +9...+14 градусов.

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"Ветер будет усиливать весеннее впечатление, потому что его западные порывы могут быть сильными, даже до 15-20 метров в секунду", - отмечает Диденко.

В Киеве 1-го января также будет очень тепло - ночью +1...+3 градуса, днем +5...+7 градусов. Без осадков, но порывистый ветер с сильными порывами 15-20 метров в секунду.

В то же время, отмечает Диденко, не стоит забывать, что на календаре - зима. Поэтому 3-4 января в Украине ожидается морозное похолодание.

Погода в Украине - новости

В последний день 2024 года на всей территории Украины будет держаться плюсовая температура, но осадков не ожидается.

Если в западной части страны по крайней мере ночью будет держаться стабильный минус (от -1 до -3), то в других регионах ночью будет от -1 до +2. Днем температура будет колебаться в пределах от 0 до +5 градусов, а на юге до +11.

Синоптик Украинского гидрометеорологического центра Наталья Птуха прогнозирует, что "классическую" зиму в новогоднюю ночь можно будет увидеть только в Карпатах, где ночью 2-7 градусов мороза, днем - около нуля и сохранится снежный покров.

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