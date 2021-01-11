В Укргидрометцентре дали прогноз погоды на Крещение
В этот период ночные температуры опустятся до 13-18 градусов мороза.
В Украине с 15 по 20 января ожидается значительное похолодание с ночными морозами до 18 градусов. Однако снега синоптики не ожидают.
Об этом РБК-Украина сказал начальник отдела метеопрогнозов Укргидрометцентра Владислав Билык.
На этой неделе в Украине начнутся затяжные снегопады, днем ударит мороз до -19° (карта)
Как отметил синоптик, в этот период ночные температуры опустятся до 13-18 градусов мороза.
"Днем также минус 10-15 градусов", - сказал он и добавил, что на юге Украины будет на несколько градусов теплее.
Пик морозов в Украине
3 января циклон Bartosz существенно усложнит погоду на юго-востоке Украины. На востоке и на Сумщине - мокрый снег, дождь, снег, налипание мокрого снега, сильный ветер.
"На остальную территорию Украины будет влиять северный циклон Dimitrios, который наконец организует зимнюю желанную картинку на улице - будет посыпать снегом, без сильных снегопадов", - сообщила синоптик Наталья Диденко.
Температура воздуха ближайшей ночью будет колебаться в пределах -2...-7°, на юге около нуля, в течение дня 12 января ожидается в большинстве областей Украины от -2° до +2°. В дальнейшем температура воздуха будет постепенно снижаться и в период 14-19 января будет достигать в ночные часы -14°-20°.
На дорогах ожидается гололедица.
В Киеве 12 января существенных осадков не предвидится. Ночью в столице -3°, днем -1°. В дальнейшем в Киеве начнется похолодание, пик морозов придется на 14-18 января.
- Винница-1°... -4°
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- Житомир+1°... -3°
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- Киев+2°... -3°
- Кропивницкий+1°... -4°
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- Луцк0°... -3°
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- Николаев+2°... -2°
- Одесса+2°... 0°
- Полтава0°... -6°
- Ровно-1°... -3°
- Симферополь+2°... -2°
- Сумы0°... -4°
- Тернополь-1°... -3°
- Харьков0°... -8°
- Херсон+2°... -3°
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