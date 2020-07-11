Жара и засуха: народный синоптик дал подробный прогноз на август

Последние дни июля будут дождливыми, но очень теплыми, температура установится на уровне +27…+29 градусов. Такая погода сохранится и в начале августа.

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Август в Украине будет жарким с минимальным количеством осадков в первой половине месяца.

Подробный прогноз на последний месяц лета дал народный синоптик Леонид Горбань, пишет Обозреватель.

Как отмечает синоптик, последние дни июля будут дождливыми, но очень теплыми, температура установится на уровне +27…+29 градусов. Такая погода сохранится и в начале августа.

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"2 августа ожидаются небольшие дожди на востоке и юге Украины, после наступит сухая и жаркая погода. До 11 августа температура будет колебаться в пределах от 26 до 33 градусов тепла днем, и +18…+20 ночью", – говорит синоптик.

В середине месяца вновь пройдет небольшой дождь, и с 20-х чисел августа в Украину придет долгожданная прохлада, отмечает Горбань.

"Уже с 23 августа температура снизится до +20…+22 градусов днем, а ночью до +12…+13. На юге будет чуть теплее – до +25 днем, и +16…+18 ночью. В последние дни месяца температура воздуха снизится еще на пару градусов", – утверждает синоптик.

По сравнению с июлем, август действительно будет не богат на дожди, прогнозирует Горбань. По его данным за месяц по Украине выпадет до 22 мм осадков в зависимости от региона, сравнительно с 55 мм во втором месяце лета.

Как ранее сообщал УНИАН, на большей территории Украины завтра будут дожди.