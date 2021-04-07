Завтра, 8 апреля, в Украине местами возможен мокрый снег - на западе, местами в северных областях и в Винницкой области. На остальной территории будет сухо, в Крыму и Приазовье пройдет дождь.
Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.
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"Нам надо продержаться еще один денек! Температура воздуха ближайшей ночью в западных и северных областях еще приморозит, ожидается 0°...-4°, однако уже завтра днем начнется, хотя и робкое, но все же повышение температуры воздуха +6°...+10°", - написала она.
Ветер ожидается западный, умеренный.
В Киеве ночью и утром небо будет ясным, в утренние часы порадует солнцем, но днем снова могут набежать облака. Хотя существенные осадки маловероятны.
Температура воздуха в столице ближайшей ночью будет 0°...-2°, завтра днем потеплеет до +7°...+9°.
"В ближайший уикенд практически везде в Украине атмосфера организует солнце, сухую погоду, а столбики термометров выпрямят спинки до +10°...+16°", - утверждает Диденко.
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