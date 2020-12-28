Погодные контрасты: сегодня в Украине потеплеет, некоторые области накроют ливни и снег (карта)
Декабрь в этом году принес в Украину аномальную погоду.
В понедельник, 28 декабря, солнечная погода ожидается только на востоке Украины. Во всех остальных регионах - облачно, местами - снег и ливни. Дневной температурный максимум на сегодня составит +13° в Крыму и -2° в Сумах и Харькове.
Об этом сообщает Погода УНИАН.
В Украине из-за непогоды без света остались более 200 населенных пунктов
- В Киеве сегодня переменная облачность, температура воздуха ночью +1°, днем +2°, возможен снег.
- В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +2°.
- Во Львове в понедельник - переменная облачность, ливень, ночью +4°, днем +7°.
- В Луцке ожидается облачная погода, ночью +6°, днем +7°.
- В Ривне в понедельник облачно, ночью +5°, днем +6°.
- В Тернополе температура воздуха ночью +4°, днем +7°, облачно.
- В Хмельницком сегодня ночью +5°, днем +7°, облачно.
- В Ивано-Франковске сегодня облачно, ночью +2°, днем +7°.
- В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, дождь, ночью +4°, днем +8°.
- В Виннице сегодня облачно, +5°...+6°.
- В Житомире в понедельник будет облачно, температура ночью +4°, днем +5°.
- В Черкассах ночью -2°, днем +2°, пасмурно.
- В Кропивницком пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°.
- В Полтаве сегодня малооблачно, температура воздуха -3°...-1°.
- В Одессе 28 декабря - облачно, температура ночью +5°, днем +6°.
- В Херсоне в понедельник ночью +1°, днем +5°, облачно.
- В Николаеве сегодня облачно, ночью +2°, днем +6°.
- В Запорожье - солнечно, температура ночью -1°, днем +3°.
- В Сумах сегодня солнечно, температура воздуха -5°...-2°.
- В Харькове - солнечно, температура ночью -5°, днем -2°.
- В Днепре - солнечно, снег, температура ночью -2°, днем +2°.
- В Симферополе в понедельник будет малооблачно, +3°...+13°.
- В Краматорске - практически безоблачно, температура ночью -4°, днем 0°.
- В Северодонецке сегодня облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.
28 декабря — день Трифона. Каков Трифон — таков и март.
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Погода в Украине
- Винница+6°... +5°
- Днепр+2°... -2°
- Донецк0°... -3°
- Житомир+5°... +4°
- Запорожье+3°... -1°
- Ивано-Франковск+7°... +2°
- Киев+2°... +1°
- Кропивницкий+4°... 0°
- Луганск-4°... -6°
- Луцк+7°... +6°
- Львов+7°... +4°
- Николаев+6°... +2°
- Одесса+6°... +5°
- Полтава-1°... -3°
- Ровно+6°... +5°
- Симферополь+13°... +3°
- Сумы-2°... -5°
- Тернополь+7°... +4°
- Харьков-2°... -5°
- Херсон+5°... +1°
- Хмельницкий+7°... +5°
- Черкассы+2°... -2°
- Чернигов+2°... -1°
- Черновцы+8°... +4°
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
Ощущается как:-1 °
Мин./макс. температура:0° / +11°
Влажность:65 %
Давление:758 мм
Ветер: 4.4 м/с
Вероятность осадков:1 %
Восход:07:28
Закат16:55
Видимость:16 км
Фаза луны:
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