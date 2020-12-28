Погодные контрасты: сегодня в Украине потеплеет, некоторые области накроют ливни и снег (карта)

08:00, 28 декабря 2020
147
Прослушать
Остановить

Декабрь в этом году принес в Украину аномальную погоду.

Сегодня по всей территории страны ожидается разные погодные условия / Фото ua.depositphotos.com
Сегодня по всей территории страны ожидается разные погодные условия / Фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 28 декабря, солнечная погода ожидается только на востоке Украины. Во всех остальных регионах - облачно, местами - снег и ливни. Дневной температурный максимум на сегодня составит +13° в Крыму и -2° в Сумах и Харькове.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Украине из-за непогоды без света остались более 200 населенных пунктов

  • В Киеве сегодня переменная облачность, температура воздуха ночью +1°, днем +2°, возможен снег.
  • В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +2°.
  • Во Львове в понедельник - переменная облачность, ливень, ночью +4°, днем +7°.
  • В Луцке ожидается облачная погода, ночью +6°, днем +7°.
  • В Ривне в понедельник облачно, ночью +5°, днем +6°.
  • В Тернополе температура воздуха ночью +4°, днем +7°, облачно.
  • В Хмельницком сегодня ночью +5°, днем +7°, облачно.
  • В Ивано-Франковске сегодня облачно, ночью +2°, днем +7°.
  • В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, дождь, ночью +4°, днем +8°.
  • В Виннице сегодня облачно, +5°...+6°.
  • В Житомире в понедельник будет облачно, температура ночью +4°, днем +5°.
  • В Черкассах ночью -2°, днем +2°, пасмурно.
  • В Кропивницком пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°.
  • В Полтаве сегодня малооблачно, температура воздуха -3°...-1°.
  • В Одессе 28 декабря - облачно, температура ночью +5°, днем +6°.
  • В Херсоне в понедельник ночью +1°, днем +5°, облачно.
  • В Николаеве сегодня облачно, ночью +2°, днем +6°.
  • В Запорожье - солнечно, температура ночью -1°, днем +3°.
  • В Сумах сегодня солнечно, температура воздуха -5°...-2°.
  • В Харькове - солнечно, температура ночью -5°, днем -2°.
  • В Днепре - солнечно, снег, температура ночью -2°, днем +2°.
  • В Симферополе в понедельник будет малооблачно, +3°...+13°.
  • В Краматорске - практически безоблачно, температура ночью -4°, днем 0°. 
  • В Северодонецке сегодня облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.
Прогноз погоды в Украине на 28 декабря / фото УНИАН
Прогноз погоды в Украине на 28 декабря / фото УНИАН

28 декабря — день Трифона. Каков Трифон — таков и март.

Вас также могут заинтересовать другие новости погоды:

Читайте прогноз погоды в Украине от синоптиков на канале Погода УНИАН в Telegram

Автор: Елена Пилипчак

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: погодадекабрьпрогноз погодыпогода в Одессепогода в Киевепотепление в Украинепогода в Украинепогода во Львовепогода на завтразима в Украине
Новости партнеров
Погода в Украине
Виргиния, США
+1°
Погода Стерлинг - пасмурно, сплошная облачность
65 %
758 мм
4.4 м/с
1 %
Лента новостей
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять