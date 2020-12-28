Погодные контрасты: сегодня в Украине потеплеет, некоторые области накроют ливни и снег (карта)

Декабрь в этом году принес в Украину аномальную погоду.

Сегодня по всей территории страны ожидается разные погодные условия / Фото ua.depositphotos.com

В понедельник, 28 декабря, солнечная погода ожидается только на востоке Украины. Во всех остальных регионах - облачно, местами - снег и ливни. Дневной температурный максимум на сегодня составит +13° в Крыму и -2° в Сумах и Харькове.

Об этом сообщает Погода УНИАН.

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В Киеве сегодня переменная облачность, температура воздуха ночью +1°, днем +2°, возможен снег.

В Чернигове - облачно, температура воздуха ночью -1°, днем +2°.

Во Львове в понедельник - переменная облачность, ливень, ночью +4°, днем +7°.

В Луцке ожидается облачная погода, ночью +6°, днем +7°.

В Ривне в понедельник облачно, ночью +5°, днем +6°.

В Тернополе температура воздуха ночью +4°, днем +7°, облачно.

В Хмельницком сегодня ночью +5°, днем +7°, облачно.

В Ивано-Франковске сегодня облачно, ночью +2°, днем +7°.

В Черновцах в понедельник - облачно с прояснениями, дождь, ночью +4°, днем +8°.

В Виннице сегодня облачно, +5°...+6°.

В Житомире в понедельник будет облачно, температура ночью +4°, днем +5°.

В Черкассах ночью -2°, днем +2°, пасмурно.

В Кропивницком пасмурно, температура ночью 0°, днем +4°.

В Полтаве сегодня малооблачно, температура воздуха -3°...-1°.

В Одессе 28 декабря - облачно, температура ночью +5°, днем +6°.

В Херсоне в понедельник ночью +1°, днем +5°, облачно.

В Николаеве сегодня облачно, ночью +2°, днем +6°.

В Запорожье - солнечно, температура ночью -1°, днем +3°.

В Сумах сегодня солнечно, температура воздуха -5°...-2°.

В Харькове - солнечно, температура ночью -5°, днем -2°.

В Днепре - солнечно, снег, температура ночью -2°, днем +2°.

В Симферополе в понедельник будет малооблачно, +3°...+13°.

В Краматорске - практически безоблачно, температура ночью -4°, днем 0°.

В Северодонецке сегодня облачно с прояснениями, температура ночью -5°, днем -1°.

Прогноз погоды в Украине на 28 декабря / фото УНИАН

28 декабря — день Трифона. Каков Трифон — таков и март.

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