В Украину пришло потепление, но ненадолго.

В Украину на несколько дней пришло долгожданное потепление. Сегодня и завтра в стране сохранится по-осеннему теплая погода, а затем нагрянет резкое похолодание.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Уже в субботу температура в Украине начнет стремительно снижаться. Особенно сильно похолодает в западных областях, где столбики термометров местами опустятся до +10°...+12°. Тепло до +16°...+19° будет на Юге и Востоке, но там местами возможны дожди. При этом заметно снизятся ночные температуры: в большинстве областей ожидается 0...+3°.

В воскресенье, 24 октября, существенное похолодание уже затронет все уголки Украины. В большинстве областей будет преобладать облачная погода, а столбики термометров покажут лишь +8°...+11°, на Юге - до +13°. Ночи тоже станут холоднее, местами до 0...-3°.

С еще большего похолодания начнется следующая неделя. В понедельник, 25 октября, практически по всей стране температура опустится ниже +10°, а ночью столбики термометров будут опускаться до -1°...-5°.

Напомним, на сегодня, 21 октября в Украине из-за мощного ветра объявили штормовое предупреждение.

"Днем 21 октября в большинстве областей порывы ветра 15-20 м/с, в Карпатах до 25 м/с", - предупредили в Укргидрометцентре.

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Автор: Екатерина Лиманская