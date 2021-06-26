Кроме того, в селе размыло подъездные пути и поломало деревья.

В селе Лишня Фастовского района Киевской области из-за непогоды прорвало дамбы, размыло пути и повалило деревья.

Об этом сообщили в Бышевской территориальной общине.

"Сегодня, 26 июня, в селе Лишня в результате урагана и большого количества осадков прорвались дамбы, были размыты подъездные пути и сильный ветер на своем пути ломал деревья", - говорится в сообщении.

По словам местных властей, русла для схода воды очищают трактором, сломанные деревья убрали, а движение транспорта восстановлено.

"На месте работает газовая служба, которая проводит детальное обследование газопровода. Работы по ликвидации последствий непогоды продолжаются, что осложняется большим количеством воды, которая до сих пор сходит и не дает возможность обследовать участки порыва и определить объем дальнейших работ", - отметили в общине.

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Автор: Катерина Комолова