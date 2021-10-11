Уже 14 октября в Украине должно быть без существенных осадков.

Во вторник, среду и четверг в Украине в большинстве регионов ожидаются дожди. Но в конце недели синоптики прогнозируют возвращение спокойной солнечной погоды.

Об этом свидетельствует прогноз на текущую неделю от Укргидрометцентра.

"Эта неделя будет более насыщена синоптическими событиями. В течение вторника, среды и четверга через нашу территорию будет проходить циклон с юго-запада на северо-восток, соответственно в большинстве регионов ожидаем облачную погоду с дождями. Но в конце недели снова будет устанавливаться антициклональний характер погоды, то есть ожидаем больше солнечных прояснений и спокойную погоду", – говорится в сообщении.

Так, 12 октября в западных, днем и в Житомирской, Винницкой и Одесской областях прогнозируют небольшой дождь, в течение суток 13 октября и ночью 14 октября в большинстве областей умеренные дожди; днем 14 октября в Украине без существенных осадков.

Читайте также"Бархатный сезон": сегодня температура в Украине подскочит почти до +20° (карта)"Температура ночью 1-8° тепла, днем 8-14°, на юге и востоке страны 12-18°", – отметили в Укргидрометцентре.

В Карпатах небольшой дождь и мокрый снег, температура ночью и днем от 2° мороза до 5° тепла.

Ранее сообщалось, что синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о резкой смене погоды 13 и 14 октября.

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Автор: Катерина Шварц