В четверг, 4 ноября, осадков в столице не ожидается.

В четверг, 4 ноября, осадков в столице не ожидается, однако погоду испортит сильный ветер.

Об этом свидетельствуют данные Погода УНИАН.

Ночью температура в столице опустится до +11°, а днем потеплеет до +13°. Ожидается облачная погода с прояснениями.

Однако свежести добавит сильный юго-восточный ветер, который будет дуть со скоростью до 6,4 м/с.

Атмосферное давление будет колебаться в пределах 747-750 миллиметров ртутного столба.

Погода в Украине 4 ноября

Во Львове в четверг будет небольшая облачность. Ночью +10°, днем +14°, небольшой дождь.

В Луцке - небольшая облачность, ночью +11°, днем +14°, ливень.

В Ривне в четверг ожидается небольшая облачность, ночью +11°, днем +15°, ливень.

В Тернополе 4 ноября ночью будет +9°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Хмельницком завтра будет небольшая облачность, ночью +10°, днем +16°.

В Ивано-Франковске будет облачная погода с прояснениями, ночью +8°, днем +16°.

В Ужгороде столбики термометров покажут +8°...+16°, пасмурно, дождь.

В Черновцах в четверг - небольшая облачность, ночью +9°, днем +18°.

В Виннице завтра будет +10°...+16°, облачно с прояснениями.

В Житомире в четверг будет ночью +11°, днем +15°, небольшая облачность.

В Черкассах будет облачно с прояснениями, ночью +10°, днем +14°.

В Кропивницком температура ночью будет +11°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Полтаве - облачно с прояснениями, температура воздуха +9°...+15°.

В Одессе 4 ноября - небольшая облачность, температура ночью +12°, днем +15°.

В Херсоне в четверг ночью +10°, днем +17°, небольшая облачность.

В Николаеве завтра будет небольшая облачность, ночью +12°, днем +16°.

В Запорожье температура ночью +10°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Сумах температура воздуха составит +8°...+14°, небольшая облачность.

В Харькове - облачно с прояснениями, температура ночью +9°, днем +16°.

В Днепре температура ночью будет +10°, днем +15°, облачно с прояснениями.

В Симферополе в четверг будет ясно и безоблачно, +12°...+20°.

В Краматорске завтра будет пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +10°, днем +17°.

В Северодонецке - пасмурно, сплошная облачность, температура ночью +10°, днем +17°.

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Автор: Екатерина Лиманская