Ухудшение погоды ожидается и по территории Львовской области.

Сегодня, 8 февраля, во Львове и Львовской области ожидается ухудшение погоды. Предупреждение о метеорологических явлениях обнародовал Львовский гидрометцентр.

По территории Львовской области 8 февраля на дорогах ожидается гололедица. Местами значительные осадки (дождь с переходом в мокрый снег) и налипание мокрого снега.

Во Львове, по данным синоптиков, на дорогах будет гололедица. Утром и днем ожидается значительный мокрый снег. Налипание мокрого снега.

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Из-за непогоды объявлен І уровень опасности, желтый.

Погода во Львове и области - прогноз на 8 февраля

На Львовщине сегодня будет облачно. Ожидается дождь с переходом в мокрый снег, местами значительные осадки; кое-где налипание мокрого снега. На дорогах будет наблюдаться гололедица. Ветер западный, 7-2 м/с. Температура в течение суток от 1° мороза до 4° тепла.

Во Львове также будет облачно. Прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег, утром и днем значительный мокрый снег. Ухудшение видимости в осадках до 500-1000метров. Налипание мокрого снега. На дорогах гололедица. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура в течение суток от 1° мороза до 1° тепла.

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