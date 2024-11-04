Уже 5 ноября погоду в Украине будет определять поле повышенного давления.

Во вторник, 5 ноября, в Украине ожидается изменение погоды. Об этом свидетельствует прогноз синоптика Натальи Диденко.

По ее словам, на погоду в нашей стране будет влиять антициклон, поэтому осадков не будет. Также 5 ноября северо-западный ветер стихнет, лишь на востоке еще будут наблюдаться порывы до 15-20 метров в секунду.

Ночью в Украине еще будет небольшой мороз, -4...+1, а днем воздух прогреется, до +4...+8 градусов, только на востоке будет лишь +1...+4 градуса.

Видео дня

Также, по прогнозу Натальи Диденко, ночью и утром в западных областях будут наблюдаться туманы.

Погода в Киеве - прогноз

В Киеве 5 ноября осадков не ожидается. Ночью, по прогнозу Наталки Диденко, температура снизится до -3, а днем воздух в столице прогреется до +6 градусов.

Погода в Украине меняется - прогноз

О том, что на этой неделе погода в Украине изменится, говорит и коллега Наталки Диденко синоптик Игорь Кибальчич. По его словам, текущая неделя будет сухой и умеренно теплой. Только сегодня, по его словам, ожидается существенное усиление ветра до опасных значений, резкие колебания атмосферного давления, а также дожди, мокрый снег и снежная крупа.

Вас также могут заинтересовать новости: