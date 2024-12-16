Осадки ожидаются в большинстве областей.

Во вторник, 17 декабря, погода в Украине будет мокрой, ветреной, но не холодной. В большинстве областей пройдут дожди, а столбики термометров покажут +4°...+8°. На Прикарпатье и на юге воздух прогреется до +8°...+11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.

В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +6°, дождь.

Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +6°, днем +7°, небольшой дождь.

В Луцке будет переменная облачность, ночью +5°, днем +8°, дождь.

В Ривне завтра ожидается переменная облачность, ночью +4°, днем +7°, дождь.

В Тернополе 17 декабря ночью будет +6°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.

В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +7°, дождь.

В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +9°, днем +10°.

В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +6°, пасмурно.

В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +10°.

В Виннице завтра будет +5°...+8°, пасмурно, дождь.

В Житомире во вторник ночью будет +4°, днем +7°, небольшая облачность, дождь.

В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+5°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +7°, небольшая облачность, дождь.

В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +8°, небольшая облачность, дождь.

В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+5°, дождь.

В Одессе 17 декабря - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +11°.

В Херсоне во вторник ночью будет +6°, днем +10°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +11°.

В Запорожье температура ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность, дождь.

В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +4°, небольшая облачность, легкий дождь.

В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +4°, небольшой дождь.

В Днепре температура ночью будет +3°, днем +6°, небольшая облачность, дождь.

В Симферополе во вторник будет пасмурно, +5°...+8°, дождь.

В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +3°, днем +6°, небольшой дождь.

В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +3°, днем +4°.

17 декабря - какой праздник, приметы погоды

17 декабря - Варвары. Если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают, то будет теплая зима. Деревья в инее - урожай на фрукты. Если до этого дня снег не выпал - зима будет теплой.

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