Во вторник, 17 декабря, погода в Украине будет мокрой, ветреной, но не холодной. В большинстве областей пройдут дожди, а столбики термометров покажут +4°...+8°. На Прикарпатье и на юге воздух прогреется до +8°...+11°. Об этом сообщает Погода УНИАН.
- В Киеве завтра будет переменная облачность. Температура воздуха ночью -3°, днем +6°, дождь.
- Во Львове во вторник будет пасмурно. Ночью +6°, днем +7°, небольшой дождь.
- В Луцке будет переменная облачность, ночью +5°, днем +8°, дождь.
- В Ривне завтра ожидается переменная облачность, ночью +4°, днем +7°, дождь.
- В Тернополе 17 декабря ночью будет +6°, днем +7°, пасмурно, небольшой дождь.
- В Хмельницком в течение дня будет пасмурно, ночью +5°, днем +7°, дождь.
- В Ивано-Франковске будет пасмурно, ночью +9°, днем +10°.
- В Ужгороде завтра столбики термометров покажут ночью +3°, днем +6°, пасмурно.
- В Черновцах во вторник - облачно с прояснениями, ночью +9°, днем +10°.
- В Виннице завтра будет +5°...+8°, пасмурно, дождь.
- В Житомире во вторник ночью будет +4°, днем +7°, небольшая облачность, дождь.
- В Чернигове столбики термометров покажут +2°...+5°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Черкассах завтра будет ночью +3°, днем +7°, небольшая облачность, дождь.
- В Кропивницком температура ночью будет +3°, днем +8°, небольшая облачность, дождь.
- В Полтаве - небольшая облачность, температура воздуха +2°...+5°, дождь.
- В Одессе 17 декабря - небольшая облачность, температура ночью +8°, днем +11°.
- В Херсоне во вторник ночью будет +6°, днем +10°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Николаеве завтра будет облачно с прояснениями, ночью +7°, днем +11°.
- В Запорожье температура ночью +3°, днем +9°, небольшая облачность, дождь.
- В Сумах завтра температура воздуха ночью будет +2°, а днем +4°, небольшая облачность, легкий дождь.
- В Харькове - небольшая облачность, температура ночью +2°, днем +4°, небольшой дождь.
- В Днепре температура ночью будет +3°, днем +6°, небольшая облачность, дождь.
- В Симферополе во вторник будет пасмурно, +5°...+8°, дождь.
- В Краматорске завтра пасмурно, температура ночью +3°, днем +6°, небольшой дождь.
- В Северодонецке - пасмурно, температура ночью +3°, днем +4°.
17 декабря - какой праздник, приметы погоды
17 декабря - Варвары. Если воробьи собираются кучками на деревьях и чирикают, то будет теплая зима. Деревья в инее - урожай на фрукты. Если до этого дня снег не выпал - зима будет теплой.