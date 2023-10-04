По прогнозу, температура в ряде областей снизится до -3°.

В ближайшие дни в Украине будет периодически дождить, даже возможны грозы. Температура будет постепенно снижаться, а в конце недели в ряде областей ожидаются заморозки. Об этом предупреждает синоптик Игорь Кибальчич, передает "Метеопрог".

Погода 5 октября

В четверг, по словам синоптика, погоду в Украине будет формировать очередной антициклон с запада. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер западный, северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться в пределах +6...+11°С, а днем будет +17...+22°С.

Погода 6 октября

"В пятницу, 6 октября, в связи с развитием циклоничности над странами Балтии, значительно снизится давление и пройдут дожди в большинстве областей Украины, кроме западных регионов. На левобережье и в южных областях умеренные дожди, местами в сопровождении гроз", - прогнозирует Кибальчич.

Видео дня

Ветер усилится до 7-12 м/с, днем местами возможны порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +6...+11 °С, днем в северных и западных областях +14...+19 °С, на остальной территории воздух прогреется до +19...+24 °С.

Погода 7 октября

В субботу, по прогнозу синоптика, в западных и местами в северных областях пройдут небольшие кратковременные дожди. На остальной части страны без осадков. Скорость ветра составит 7-12 м/с, днем местами порывы 15-17 м/с. Температура воздуха ночью +3. ..+8 °С, а днем похолодает до +10...+15 °С.

Погода 8 октября

В воскресенье существенных осадков в Украине не ожидается, лишь днем на севере левобережья местами пройдет небольшой дождь. Ветер будет северо-западный со скоростью 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

"Температура воздуха ночью +2...+7 °С, в западных областях местами заморозки -3...0 °С; днем +7...+12 °С", - прогнозирует Игорь Кибальчич.

Заморозки в Киеве - прогноз

Перед выходными в Киеве станет холоднее, усилится ветер и пройдут дожди.

По данным синоптика Натальи Диденко, в ночь на понедельник, 9 октября, в Киеве есть вероятность заморозков.

Вас также могут заинтересовать новости: