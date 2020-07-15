Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +26° (карта)
Теплее всего будет на юге и востоке.
Согласно данным Погода УНИАН, в среду, 15 июля, в Украине без осадков, температура до +26°.
В Украине объявили штормовое предупреждение на 14 июля
Погода в Украине. На востоке без осадков, температура ночью до +11°, днем до +26°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Ночью температура до +12°, днем до +26°.
На западе Украины без осадков. Температура ночью до +11°, днем до +23°.
В северных областях облачно с прояснениями. Температура ночью до +9°, днем до +22°. В центре без осадков, температура ночью до +10°, днем до +24°.
Согласно народному прогнозу, 15 июля - Фотия. Если появились желтые листья на деревьях - на раннюю осень и зиму.
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Погода в Украине
- Винница+22°... +11°
- Днепр+23°... +13°
- Донецк+24°... +11°
- Житомир+22°... +11°
- Запорожье+23°... +13°
- Ивано-Франковск+23°... +11°
- Киев+22°... +12°
- Кропивницкий+23°... +11°
- Луганск+24°... +11°
- Луцк+23°... +13°
- Львов+23°... +12°
- Николаев+26°... +14°
- Одесса+25°... +15°
- Полтава+21°... +12°
- Ровно+23°... +11°
- Симферополь+26°... +12°
- Сумы+17°... +11°
- Тернополь+23°... +12°
- Харьков+20°... +12°
- Херсон+26°... +14°
- Хмельницкий+22°... +11°
- Черкассы+22°... +13°
- Чернигов+20°... +10°
- Черновцы+23°... +13°
Виргиния, США
+18°
Погода Стерлинг - практически безоблачно
Ощущается как:+18 °
Влажность:58 %
Давление:755 мм
Ветер: 3.0 м/с
Вероятность осадков:0 %
Восход:05:56
Закат20:34
Видимость:16 км
Фаза луны:
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