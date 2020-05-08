На следующей неделе в Украине похолодает, на западе пройдет снег - синоптик
По прогнозу Натальи Диденко, на выходных в Украине местами пройдут дожди.
На следующей неделе в Украине похолодает, в западных областях возможен снег.
В Украине сегодня местами пройдут дожди, температура до +18° (карта)
Такой прогноз погоды опубликовала синоптик Наталья Диденко в Facebook.
"С северо-запада Европы в Украину во вторник придет холодный атмосферный фронт.
За ним распространится такой холодный воздух, что у нас есть все шансы увидеть снег не только в горах, но и местами во всех западных областях", - пишет она.
По ее прогнозу, 9 мая в Украине дожди ожидаются в восточных областях. Местами периодические небольшие дожди пройдут в западной части Украины.
В воскресенье, 10 мая, в Украине дожди будут чередоваться с солнечными прояснениями.
Напомним, на выходных в Украине потеплеет, в субботу местами пройдут дожди.
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