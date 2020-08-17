Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +31° (карта)

Тепло будет по всей стране.

Погода в Украине сегодня будет жаркой / фото УНИАН

Согласно данным Погода УНИАН, в понедельник, 17 августа, в Украине ожидается солнечная погода без осадков, температура днем местами поднимется до +31°.

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На востоке без осадков, температура до +29°. Жителей южных регионов ожидает переменная облачность. Температура до +29°.

На западе Украины местами пройдут дожди. Температура до +29°.

В северных областях без осадков. Температура до +29°. В центре облачно с прояснениями, температура до +31°.

Погода в Украине на 17 августа / УНИАН

Погода в Украине

Ранее заместитель начальника отдела метеопрогнозов Украинского гидрометцентра Наталья Голеня ранее рассказала, что на этой неделе в Украину придет долгожданное потепление, при этом в западных областях возможны дожди. Однако, по прогнозу синоптика, уже до конца недели снова может похолодать.

На прошлой неделе в Одессе прошел сильный дождь с грозой, который затопил улицы города. Из-за ливня потопы случились на улице Балковской и в районе Пересыпи, на Таировском жилом массиве (в частности, улицах Ильфа и Петрова, Академика Вильямса, площади Независимости). "Поплыл" также и центр города - от знаменитой Дерибасовской до Таможенной площади.