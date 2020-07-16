Стало известно, когда в Украину вернется 30-градусная жара
Жара ожидается в южных и восточных регионах.
В ближайшие дни в Украине будет удерживаться теплая погода.
Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +28° (карта)
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 17 июля в Украине местами пройдут дожди. Температура днем составит +21...+29 градусов.
В субботу, 18 июля, по всей стране потеплеет. Температура на юге поднимется до +30 градусов. В воскресенье на западе местами пройдут дожди. Температура воздуха поднимется до +24...+31 градусов.
Жара с температурой выше +30 градусов будет держаться на юге и востоке Украины до 23 июня.
Напомним, в четверг, 16 июля, в западных областях Украины ожидаются грозы.
Новости партнеров
Погода в Украине
- Винница+24°... +13°
- Днепр+26°... +15°
- Донецк+29°... +16°
- Житомир+25°... +14°
- Запорожье+28°... +15°
- Ивано-Франковск+23°... +13°
- Киев+25°... +14°
- Кропивницкий+26°... +14°
- Луганск+28°... +17°
- Луцк+25°... +13°
- Львов+24°... +13°
- Николаев+28°... +14°
- Одесса+25°... +15°
- Полтава+25°... +14°
- Ровно+24°... +12°
- Симферополь+27°... +16°
- Сумы+22°... +11°
- Тернополь+24°... +12°
- Харьков+25°... +13°
- Херсон+28°... +15°
- Хмельницкий+24°... +12°
- Черкассы+24°... +15°
- Чернигов+23°... +12°
- Черновцы+21°... +12°
Виргиния, США
+23°
Погода Стерлинг - ясно и безоблачно
Ощущается как:+23 °
Влажность:72 %
Давление:758 мм
Ветер: 5.9 м/с
Вероятность осадков:6 %
Восход:05:57
Закат20:33
Видимость:16 км
Фаза луны:
Лента новостей