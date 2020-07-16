Стало известно, когда в Украину вернется 30-градусная жара

Жара ожидается в южных и восточных регионах.

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В ближайшие дни в Украине будет удерживаться теплая погода.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 17 июля в Украине местами пройдут дожди. Температура днем составит +21...+29 градусов.

В субботу, 18 июля, по всей стране потеплеет. Температура на юге поднимется до +30 градусов. В воскресенье на западе местами пройдут дожди. Температура воздуха поднимется до +24...+31 градусов.

Жара с температурой выше +30 градусов будет держаться на юге и востоке Украины до 23 июня.

Напомним, в четверг, 16 июля, в западных областях Украины ожидаются грозы.