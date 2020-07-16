Стало известно, когда в Украину вернется 30-градусная жара

11:52, 16 июля 2020
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Жара ожидается в южных и восточных регионах.

Иллюстрация / REUTERS
Иллюстрация / REUTERS

В ближайшие дни в Украине будет удерживаться теплая погода. 

Погода на сегодня: в Украине без осадков, температура до +28° (карта)

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 17 июля в Украине местами пройдут дожди. Температура днем составит +21...+29 градусов. 

В субботу, 18 июля, по всей стране потеплеет. Температура на юге поднимется до +30 градусов. В воскресенье на западе местами пройдут дожди. Температура воздуха поднимется до +24...+31 градусов. 

Жара с температурой выше +30 градусов будет держаться на юге и востоке Украины до 23 июня. 

Напомним, в четверг, 16 июля, в западных областях Украины ожидаются грозы.

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Теги: #погода#жара
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