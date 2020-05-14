Похолодание и дожди: стал известен прогноз погоды в Украине до конца недели
На западе днем похолодает до +11 градусов.
В ближайшие дни в Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.
Народный синоптик рассказал, когда в Украине закончатся дожди
Согласно прогнозу Погода УНИАН, 15 мая на западе, юге и востоке Украины пройдут дожди. Температура днем от +11 до +29 градусов.
В субботу, 2 мая, в центральных и восточных областях ожидаются осадки. Температура от +13 до +25 градуса.
В воскресенье дожди накроют практически всю страну, без осадков будет только на востоке. Днем в Украине ожидается от +13 до +23 градусов.
Напомним, 14 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +26°.
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Погода в Украине
- Винница+23°... +2°
- Днепр+23°... +8°
- Донецк+19°... +10°
- Житомир+14°... 0°
- Запорожье+23°... +10°
- Ивано-Франковск+18°... +5°
- Киев+15°... +3°
- Кропивницкий+21°... +5°
- Луганск+20°... +12°
- Луцк+10°... +1°
- Львов+8°... +1°
- Николаев+19°... +11°
- Одесса+19°... +11°
- Полтава+19°... +6°
- Ровно+9°... 0°
- Симферополь+25°... +15°
- Сумы+13°... +4°
- Тернополь+12°... +2°
- Харьков+17°... +7°
- Херсон+21°... +10°
- Хмельницкий+18°... +1°
- Черкассы+22°... +6°
- Чернигов+12°... +1°
- Черновцы+25°... +9°
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
Ощущается как:+12 °
Влажность:69 %
Давление:761 мм
Ветер: 3.8 м/с
Вероятность осадков:10 %
Восход:05:57
Закат20:15
Видимость:16 км
Фаза луны:
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