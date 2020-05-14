Похолодание и дожди: стал известен прогноз погоды в Украине до конца недели

14:26, 14 мая 2020
446
0

На западе днем похолодает до +11 градусов.

Иллюстрация REUTERS
Иллюстрация REUTERS

В ближайшие дни в Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.

Народный синоптик рассказал, когда в Украине закончатся дожди

Согласно прогнозу Погода УНИАН, 15 мая на западе, юге и востоке Украины пройдут дожди. Температура днем от +11 до +29 градусов.

В субботу, 2 мая, в центральных и восточных областях ожидаются осадки. Температура от +13 до +25 градуса. 

В воскресенье дожди накроют практически всю страну, без осадков будет только на востоке. Днем в Украине ожидается от +13 до +23 градусов.

Напомним, 14 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +26°.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #погода#дождь
Читайте также
Коронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 14 мая (онлайн) Коронавирус в Украине 2020: последние новости по состоянию на 14 мая (онлайн)
Коронавирус - карта распространения 14 мая Коронавирус - карта распространения 14 мая
Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в конце весны ожидает большое счастье Астрологи назвали знаки Зодиака, которых в конце весны ожидает большое счастье
"Люблю тебя": украинская звезда "Викингов" Кэтрин Винник трогательно поздравила знаменитого актера (фото) "Люблю тебя": украинская звезда "Викингов" Кэтрин Винник трогательно поздравила знаменитого актера (фото)
Гороскоп на 11 мая: астрологи рассказали, кому сегодня повезет, а кого ждут неудачи Гороскоп на 11 мая: астрологи рассказали, кому сегодня повезет, а кого ждут неудачи
Гороскоп на 10 мая: что ждет сегодня Львов, Стрельцов, Козерогов и другие знаки Зодиака Гороскоп на 10 мая: что ждет сегодня Львов, Стрельцов, Козерогов и другие знаки Зодиака
Чебуреки - тесто на чебуреки, пошаговый рецепт Чебуреки - тесто на чебуреки, пошаговый рецепт
Погода в Украине
Виргиния, США
+12°
Погода Стерлинг - облачно с прояснениями
69 %
761 мм
3.8 м/с
10 %
Лента новостей
Deprecated block
+
Продолжая просматривать unian.net, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять