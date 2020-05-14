Похолодание и дожди: стал известен прогноз погоды в Украине до конца недели

На западе днем похолодает до +11 градусов.

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В ближайшие дни в Украине похолодает, во многих регионах пройдут дожди.

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Согласно прогнозу Погода УНИАН, 15 мая на западе, юге и востоке Украины пройдут дожди. Температура днем от +11 до +29 градусов.

В субботу, 2 мая, в центральных и восточных областях ожидаются осадки. Температура от +13 до +25 градуса.

В воскресенье дожди накроют практически всю страну, без осадков будет только на востоке. Днем в Украине ожидается от +13 до +23 градусов.

Напомним, 14 мая в Украине местами пройдут дожди, температура до +26°.