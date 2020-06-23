На Закарпатье из-за паводка ограничено движение на автодороге государственного значения

Движение приостановлено на 4 из 5 затопленных участках автодороги.

Также зафиксировано 70 подтоплений домохозяйств в Раховском районе / фото ГСЧС

В Раховском районе Закарпатской области в результате сильных осадков и повышения уровней воды в реках подтоплено 70 домов и ограничено движение на четырех участках автодороги государственного значения Мукачево-Рогатин-Львов.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщила пресс-секретарь Управления ГСЧС в Закарпатской области Наталия Батыр.

По ее словам, по состоянию на 16:00 23 июня больше всего подтоплений зафиксировано в Раховском районе Закарпатья.

«Сейчас зафиксировано 5 переливов через автодорожное полотно, на 4 из 5 затопленных автоучастках приостановлено движение, это на дороге государственного значения Мукачево-Рогатин-Львов», - рассказала она.

Кроме того, по словам Батыр, подтоплены 70 домохозяйств в райцентре - городе Рахов и пгт Ясиня.

Отмечается, что на местах работают специалисты местного государственного пожарно-спасательного поста, задействована спецтехника, мотопомпы, спасатели откачивают воды из подтопленных помещений.

«Для немедленного противодействия угрозам и реагирования на чрезвычайные ситуации, связанные с паводковой ситуацией, в постоянной готовности находятся 222 человека личного состава и 205 единиц техники», - добавила Батыр.

Также подтоплены 40 гектаров пастбищ в Хустском районе.

Как сообщил начальник Закарпатского гидрометцентра Василий Манивчук, Ивано-Франковская область на границе с Раховским районом Закарпатья за последние 7 часов получила уже около 100 мм осадков.

«Особенно активные осадки сейчас в бассейне р. Быстрица Надворнянская, бассейн которой граничит с вершиной закарпатских рек Черная Тиса, Кисва, Шопурка, Апшица и Тересва, следовательно, следует ожидать, что паводковая волна будет двигаться вниз по рекам», - добавил Манивчук.

В частности, по его словам, максимальный уровень воды на Закарпатье по состоянию на 16:00 23 июня зафиксирован на реке Тиса в пределах г. Рахов - 4,8 м над нулем поста.

«Паводковая волна, которая сформировалась сейчас в Рахове, будет двигаться вниз по Тисе и, по прогнозам, в течение 10-12 часов достигнет Тячева, при этом максимальный уровень в Тячеве можно ожидать в пределах 5,5-6 метров над нулем поста. При таком уровне возможно подтопление домохозяйств вблизи очистных сооружений города», - добавил Манивчук.