Синоптики предупреждают о повышении уровня воды в реках из-за дождей

Возможны затопления

Из-за дождей на реках западной Украины ожидается повышение уровней воды / УНИАН

В понедельник, 1 июня, из-за дождей на реках западной Украины ожидается повышение уровней воды.

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Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Так, 1 июня в связи со значительными дождями на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская, Ивано-Франковская обл.) ожидается повышение уровней воды на 0,5-1,5 м, на отдельных участках до 2 м (над уровнями на 8:00 29 мая). Местами ожидается первоначальное затопление заводей, сельскохозяйственных угодий. Возможно формирование значительного местного склонного стока.

Напомним, в понедельник, 1 июня, в Украине местами пройдут дожди, температура до +24°.