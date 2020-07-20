Синоптики предупредили о грозах на Западе и Юге Украины

15:11, 20 июля 2020
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Объявлен I уровень опасности.

Синоптики предупредили о грозе на Западе и Юге Украины фото УНИАН
Синоптики предупредили о грозе на Западе и Юге Украины фото УНИАН

Во вторник, 21 июля, в западных и южных регионах Украины ожидаются грозы.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"21 июля ночью в южных, днем в западных областях дождь (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр
Укргидрометцентр

Напомним, до конца июля погода в Украине будет нестабильной, возможны резкие перепады температур. Синоптики говорят, что такая изменчивость температурного режима - это наш современный климат

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Теги: #погода#Гроза
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