Синоптики предупредили о грозах на Западе и Юге Украины
Объявлен I уровень опасности.
Во вторник, 21 июля, в западных и южных регионах Украины ожидаются грозы.
Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.
"21 июля ночью в южных, днем в западных областях дождь (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Напомним, до конца июля погода в Украине будет нестабильной, возможны резкие перепады температур. Синоптики говорят, что такая изменчивость температурного режима - это наш современный климат
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