Синоптики предупредили о грозах на Западе и Юге Украины

Объявлен I уровень опасности.

Синоптики предупредили о грозе на Западе и Юге Украины фото УНИАН

Во вторник, 21 июля, в западных и южных регионах Украины ожидаются грозы.

Об этом предупреждает Украинский гидрометцентр.

"21 июля ночью в южных, днем в западных областях дождь (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Укргидрометцентр

Напомним, до конца июля погода в Украине будет нестабильной, возможны резкие перепады температур. Синоптики говорят, что такая изменчивость температурного режима - это наш современный климат