Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца июля

В течение июля погода была очень нестабильной.

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До конца июля погода в Украине будет нестабильной, возможны резкие перепады температур.

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Об этом "Обозревателю" рассказала доктор физико-математических наук в области метеорологии Национальной Академии наук Украины, профессор Вазира Мартазинова.

"Май, июнь, июль сейчас идут нетрадиционно. В этом году в первые дни июля была сильная жара с температурой по Киеву от +28-30 и выше, однако к 8 числу она резко понизилась днем до 21 градуса. Перепад за сутки составил почти 11 градусов вниз", - рассказала она.

Через двое суток температура днем вновь повысилась до 32 тепла, а уже к вечеру от жаркого знойного дня не осталось и следа. Вновь произошло вторжение холодного воздуха на территорию Украины с температурой днем около 14 градусов на следующий день. За короткий промежуток времени перепад оставил около 15-18 градусов.

"Такое подробное описание я привожу для того, чтобы показать действительность современных погодных условий. Такие резкие изменения в пределах одного-двух дней отмечаются не только летом, но и практически во все месяцы сезонов. Температуры стали неустойчивыми до такой степени, что в весенних процессах вы увидите летние, а в летних - осенние и весенние.

Такая изменчивость температурного режима - это наш современный климат", - добавила она.

Мартазинова также отметила, что из-за изменений климата в Украине появились пыльные бури, сильные ливни, шквальные ветры.

Напомним, в понедельник, 20 июля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +32°.