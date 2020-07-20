Синоптик рассказала, какой будет погода в Украине до конца июля
В течение июля погода была очень нестабильной.
До конца июля погода в Украине будет нестабильной, возможны резкие перепады температур.
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Об этом "Обозревателю" рассказала доктор физико-математических наук в области метеорологии Национальной Академии наук Украины, профессор Вазира Мартазинова.
"Май, июнь, июль сейчас идут нетрадиционно. В этом году в первые дни июля была сильная жара с температурой по Киеву от +28-30 и выше, однако к 8 числу она резко понизилась днем до 21 градуса. Перепад за сутки составил почти 11 градусов вниз", - рассказала она.
Через двое суток температура днем вновь повысилась до 32 тепла, а уже к вечеру от жаркого знойного дня не осталось и следа. Вновь произошло вторжение холодного воздуха на территорию Украины с температурой днем около 14 градусов на следующий день. За короткий промежуток времени перепад оставил около 15-18 градусов.
"Такое подробное описание я привожу для того, чтобы показать действительность современных погодных условий. Такие резкие изменения в пределах одного-двух дней отмечаются не только летом, но и практически во все месяцы сезонов. Температуры стали неустойчивыми до такой степени, что в весенних процессах вы увидите летние, а в летних - осенние и весенние.
Такая изменчивость температурного режима - это наш современный климат", - добавила она.
Мартазинова также отметила, что из-за изменений климата в Украине появились пыльные бури, сильные ливни, шквальные ветры.
Напомним, в понедельник, 20 июля, в Украине местами пройдут дожди, температура до +32°.
- Винница+27°... +15°
- Днепр+31°... +16°
- Донецк+30°... +14°
- Житомир+28°... +16°
- Запорожье+31°... +17°
- Ивано-Франковск+24°... +15°
- Киев+28°... +16°
- Кропивницкий+30°... +12°
- Луганск+29°... +14°
- Луцк+26°... +16°
- Львов+25°... +15°
- Николаев+32°... +18°
- Одесса+29°... +19°
- Полтава+28°... +15°
- Ровно+26°... +15°
- Симферополь+30°... +17°
- Сумы+25°... +13°
- Тернополь+23°... +14°
- Харьков+27°... +15°
- Херсон+32°... +19°
- Хмельницкий+25°... +14°
- Черкассы+27°... +13°
- Чернигов+27°... +12°
- Черновцы+23°... +14°